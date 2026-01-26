Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles

La Délégation Wallonie-Bruxelles a accueilli, ce samedi 24 janvier, une rencontre de haut niveau dédiée à la valorisation des femmes sénégalaises, dans le cadre du projet Plurielles. Portée par l’Agence Africulturelle, cette initiative ambitionne de mettre en lumière des figures féminines inspirantes du Sénégal et de transmettre leurs parcours à la jeune génération.





Modérée par Bigué Bob, directrice du journal L’Enquête, la rencontre a réuni un panel de femmes aux trajectoires remarquables, parmi lesquelles l’ancienne ministre Ndioro Ndiaye, Zoubida Fall, Diabou Bessane et Anta Pierre. Tour à tour, les intervenantes sont revenues sur leurs parcours personnels et professionnels, soulignant le rôle central de la femme sénégalaise comme source d’inspiration, souvent incarnée par la figure maternelle, muse du quotidien et pilier silencieux de leurs réussites.





Lancé comme un cri d’urgence autant qu’un acte de mémoire, le projet "Plurielles" se présente comme une réponse frontale à l’invisibilisation persistante des femmes dans l’histoire et l’espace public. Portée par Marie-Pierre Nyatanyi, experte en genre et figure engagée de la diaspora africaine, cette initiative, née en Belgique il y a une dizaine d’années, va bien au-delà de la simple célébration de parcours individuels.





"Plurielles" entend inscrire durablement les expériences féminines dans la mémoire collective. À l’heure où la transmission ne repose plus uniquement sur l’oralité, le projet se veut à la fois patrimoine vivant, outil politique et passerelle intergénérationnelle, refusant que les luttes, les réussites et les héritages des femmes sombrent dans le silence ou l’oubli.





Pour Oumy Régina Sambou, directrice de l’Agence Africulturelle, l’enjeu est sans équivoque : montrer que les femmes sénégalaises ne sont pas des exceptions décoratives, mais des actrices majeures de l’histoire nationale. Trop souvent cantonnées à leur rôle de mères ou reléguées aux marges de l’espace public, elles ont pourtant mené, dans l’ombre, de nombreux combats pour accéder aux sphères de décision et de reconnaissance.





À travers " Plurielles", ces trajectoires longtemps invisibles sont enfin mises en lumière, offrant aux jeunes générations des modèles d’engagement, de résilience et de leadership féminin ancrés dans la réalité sénégalaise.

