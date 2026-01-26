Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Babacar Mbaye a souligné la nécessité de développer une véritable culture du sport au sein de l’administration douanière, plaidant pour la multiplication de ce type d’activités sportives et de cohésion.

Sous le thème « En marche pour la protection de la société », l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) a organisé, ce dimanche, une randonnée pédestre rassemblant agents des douanes, acteurs du mouvement sportif, opérateurs économiques, administrations partenaires et forces de défense et de sécurité.Cette initiative visait à fédérer les énergies autour de l’action douanière et à mettre en lumière sa contribution à la protection et au bien-être des populations, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Douane (JID) 2026.La marche a réuni plusieurs personnalités de premier plan. En tête du cortège des randonneurs figuraient le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, le Président de la Fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, le Coordonnateur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, ainsi que l’Adjointe au Gouverneur de Dakar, Digou Yala Mathilde Sadio.Pour Alioune Aïssa Mbaye, Président de l’AIOD, cette randonnée s’inscrit pleinement dans la dynamique de célébration de la Journée internationale de la Douane. « Le but est de contribuer à la réussite de cette journée en mobilisant l’ensemble des acteurs autour de notre mission », a-t-il déclaré. De son côté, le Directeur général des Douanes a insisté sur le lien étroit entre sport, santé et rendement professionnel des agents.