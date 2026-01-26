Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés


Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés
Sous le thème « En marche pour la protection de la société », l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) a organisé, ce dimanche, une randonnée pédestre rassemblant agents des douanes, acteurs du mouvement sportif, opérateurs économiques, administrations partenaires et forces de défense et de sécurité.
 
Cette initiative visait à fédérer les énergies autour de l’action douanière et à mettre en lumière sa contribution à la protection et au bien-être des populations, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Douane (JID) 2026.
 
La marche a réuni plusieurs personnalités de premier plan. En tête du cortège des randonneurs figuraient le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, le Président de la Fédération sénégalaise de Randonnée pédestre, le Coordonnateur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, ainsi que l’Adjointe au Gouverneur de Dakar, Digou Yala Mathilde Sadio.
 
Pour Alioune Aïssa Mbaye, Président de l’AIOD, cette randonnée s’inscrit pleinement dans la dynamique de célébration de la Journée internationale de la Douane. « Le but est de contribuer à la réussite de cette journée en mobilisant l’ensemble des acteurs autour de notre mission », a-t-il déclaré. De son côté, le Directeur général des Douanes a insisté sur le lien étroit entre sport, santé et rendement professionnel des agents. 
 
Babacar Mbaye a souligné la nécessité de développer une véritable culture du sport au sein de l’administration douanière, plaidant pour la multiplication de ce type d’activités sportives et de cohésion.
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent... - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla) - 24/01/2026

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau - 24/01/2026

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais - 24/01/2026

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa - 24/01/2026

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor - 24/01/2026

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS - 24/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

RSS Syndication