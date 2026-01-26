Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus


Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus
Le naufrage d’un ferry transportant plus de 350 personnes dans le sud des Philippines a fait au moins 18 morts lundi, ont indiqué les gardes-côtes de l’archipel, qui recherchent 24 disparus.
Le MV Trisha Kerstin 3 a émis un signal de détresse vers 01H50 (17H50 GMT dimanche), alors qu’il assurait la liaison entre Zamboanga City, sur l’île de Mindanao, en direction de l’île de Jolo, à environ 150 kilomètres de là. En début d’après-midi, 317 personnes ont été secourues, 18 étaient décédées, tandis que 24 restaient portées disparues, selon les garde-côtes philippins.

Sauveteurs débordés

Ronalyn Perez, une représentante des services de secours de Basilan, a déclaré à l’AFP que les sauveteurs avaient du mal à faire face à l’afflux de survivants. “Le véritable défi réside dans le nombre de patients qui arrivent. Nous manquons de personnel pour le moment”, a-t-elle déclaré à l’AFP, ajoutant qu’au moins 18 personnes avaient été transportées dans un hôpital local.

Entretien et contrôles

Mal entretenus et peu contrôlés, les ferries sont l’un des principaux moyens de transport dans l’archipel philippin, qui compte plus de 7.100 îles. Ils sont empruntés par des millions de personnes.

Mer agitée

Lundi, le naufrage du navire de 44 mètres, qui comprend trois ponts, a eu lieu en pleine nuit, à environ cinq kilomètres à l’est de l’île de Baluk-Baluk, dans la province de Basilan. La porte-parole des gardes-côtes, Noemie Cayabyab, a précisé à la télévision que les rescapés avaient fait état d’une mer agitée au moment de la catastrophe de lundi. Des images diffusés par les gardes-côtes montrent des survivants être tirés de l’eau dans l’obscurité, éclairés par des lampes torches, ou recevant des boissons chaudes sur un navire de sauvetage. Sur une autre vidéo postée sur les réseaux sociaux, on entend des naufragés appelant à l’aide.

Raisons indéterminées

“Nous ne pouvons pas dire pour le moment quelle est la raison du naufrage”, a déclaré M. Dua, précisant qu’une enquête avait été ouverte: “Pour le moment, nous sommes concentrés sur les opérations de secours”. Il a également indiqué que les rescapés avaient été emmenés vers les stations des gardes-côtes de Zamboanga et d’Isabela City.

Catastrophes maritimes

Dans leur communiqué, les gardes-côtes ont assuré que le ferry n’était pas surchargé comme c’est fréquemment le cas dans l’archipel philippin, où vivent 116 millions d’habitants et qui a connu nombre de catastrophes maritimes dans le passé. Le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz est entré en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4.300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l’histoire en temps de paix. Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait également plusieurs tonnes de ciment, riz ou d’engrais, a vraisemblablement été causé par à un excès de charge. En 2023, l’incendie du ferry Lady Mary Joy 3, qui reliait lui aussi Zamboanga City à Jolo, a fait plus de 30 morts.
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Réunion préparatoire de la Conférence sur l'Eau: Diomaye Faye valorise le sacre des Lions devant des experts internationaux

Réunion préparatoire de la Conférence sur l'Eau: Diomaye Faye valorise le sacre des Lions devant des experts internationaux - 26/01/2026

Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara - 26/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions » - 26/01/2026

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye - 26/01/2026

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves - 26/01/2026

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé...

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé... - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye)

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye) - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique - 26/01/2026

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause - 26/01/2026

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice - 26/01/2026

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp - 26/01/2026

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune…

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune… - 26/01/2026

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs - 26/01/2026

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie - 26/01/2026

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis

Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis - 26/01/2026

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars - 26/01/2026

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos” - 26/01/2026

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité - 26/01/2026

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia)

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia) - 26/01/2026

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles - 26/01/2026

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ?

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ? - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite - 26/01/2026

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent... - 26/01/2026

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

RSS Syndication