Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

Un Américain de 37 ans a été tué samedi par des agents fédéraux à Minneapolis, ont annoncé les autorités de cette ville du nord des États-Unis, secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre la présence de la police de l’immigration (ICE).

L'ex-président américain Bill Clinton a exhorté dimanche les Américains à "se lever et s'exprimer", dénonçant des "scènes horribles" à Minneapolis, où deux citoyens américains ont été tués par la police.

