Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

L'ex-président américain Bill Clinton a exhorté dimanche les Américains à "se lever et s'exprimer", dénonçant des "scènes horribles" à Minneapolis, où deux citoyens américains ont été tués par la police.
"Il appartient à tous ceux d'entre nous qui croient en la promesse de la démocratie américaine de se lever, de s'exprimer", a déclaré l'ancien dirigeant démocrate, estimant que l'administration Trump "nous a menti" au sujet de ces deux décès.
Donald Trump a imputé dimanche la mort de deux Américains, tués par la police à Minneapolis, aux dirigeants démocrates des villes et États refusant de se conformer à sa répression de l'immigration.
"Malheureusement, deux citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
