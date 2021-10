Un militant du Pds arrêté pour détention de pistolet d'alarme sans autorisation.

M. Niass, un militant du Parti démocratique sénégalais (Pds) arrêté par les hommes du commissaire de police de Thiaroye, Salif Camara, pour détention de pistolet d'alarme sans autorisation administrative. Il serait l'auteur d'une vidéo dans laquelle il tient cette arme.



Selon « les Échos », il a publié une vidéo sur le net dans laquelle il détient un pistolet. La vidéo en question est devenue virale depuis le samedi 2 octobre dernier. Une vidéo qui suscite beaucoup de panique chez les gens. Pour éviter le pire, les flics de Thiaroye montent au front, travaillent sur ladite vidéo et localisent l'auteur au quartier Fass 4 de Dakar.



Le militant du Pds reconnaît toutes les récriminations retenues contre lui. Il revendique d'abord la paternité de la vidéo incriminée et affirme avoir publié lui-même les images sur les réseaux sociaux. Il justifie son geste par un souci de prendre les devants afin de se défendre face aux menaces de mort dont il ferait l'objet de la part de ses camarades de parti.



Le mis en cause déclare avoir acheté l'arme d'alarme à l'armurerie Chereault sans autorisation de détention et est placé aussitôt en garde à vue pour les incriminations visées contre lui.