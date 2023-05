Un an après sa naissance : Rihanna dévoile enfin le Prénom de son premier enfant, RZA Athelston Mayers

Ainsi, elle assure : « J'en profite ! Je me sens bien... Je me sens pleine d'énergie. » Ainsi, elle assure : « J'en profite ! Je me sens bien... Je me sens pleine d'énergie. »

Le prénom du premier enfant de Rihanna (35 ans), et du rappeur A$AP Rocky (34 ans), est enfin connu, un an après sa naissance. Le petit garçon né le 13 mai dernier au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a été baptisé RZA Athelston Mayers, ce prénom qui visiblement rend hommage au rappeur et producteur RZA (53 ans), membre fondateur et leader du légendaire groupe du Wu-Tang Clan, dont A$AP Rocky serait fan. Selon les informations relayées par le journal britannique, le compagnon de Rihanna aurait même eu à collaborer avec l'un des membres du Wu-Tang, le rappeur Raekwon, en 2015 sur le titre « Fly International Luxurious Art. »Rihanna et A$AP Rocky vont agrandir leur famille, étant donné que la chanteuse, lors du concert du Super Bowl en février, avait annoncé qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. S'adressant à Entertainment Tonight lors du Met Gala au début du mois, la superstar a confié que sa deuxième grossesse était « vraiment différente » de la première.« Pas de fringales ni de nausées, tout est différent », a-t-elle indiqué.