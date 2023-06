UN SÉNÉGAL, DEUX SCENES D’EGO ( Par Pr Abou KANE )

L’ego est la représentation que l’on se fait de soi-même et de « son importance ».

D’un côté ceux qui ont participé au dialogue national considèrent qu’ils sont assez représentatifs pour que, même sans les autres, les conclusions engagent tout le pays.

De l’autre, ceux qui n’ont pas participé se considèrent comme étant assez spéciaux pour que leurs préoccupations spécifiques soient prises en compte avant toute discussion.



Dans tous les deux camps il y a un peu d’ego et comme il y a deux dialogues; celui qualifié de national et celui qualifié de dialogue du peuple par le F24; on semble avoir 2 scènes d’ego sur lesquelles se joue l’avenir du pays.



Le chiffre 2 est magique au Sénégal :



👉2 commissions sur le croissant lunaire

👉2 korité

👉2 Tabaski

👉2 dialogues (national et du peuple F24)

👉2 chefs de l’opposition (de jure et de facto)

👉2 vérités sur la même constitution

👉Heureusement notre devise c’est :un peuple, un but, une foi ! Encore que là il y a 3 éléments, jamais deux sans trois dit-on.



Malgré tout, le Sénégal est un et indivisible;« bén boop leu, kénn meunuko xar ñaar » en wolof. C’est très possible si on considère que les divergences notées représentent les deux cornes sur la tête d’un même mouton de tabaski (contexte actuel oblige ! ).

Sous cet angle, il est impératif de préserver les deux cornes car si l’une disparaît , on aura de la viande mais le rite ne sera pas respecté. En wolof on dira : « dañi am ndawal waayé xarmi matul tabaski ».

Le dialogue doit être poursuivi par d’autres mécanismes que les acteurs politiques doivent inventer en utilisant tous les ressorts possibles. Ils réussiraient ainsi à montrer que leur ingéniosité ne se limite pas seulement à organiser, gérer et gagner des élections.



Pr Abou KANE

FASEG/UCAD