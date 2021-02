UFOA Zone A : Le tournoi U17 est finalement programmé à Thiès.

C’est maintenant officiel, le tournoi de la Zone ouest A de l’Union des Fédérations Ouest Africaines de Football (UFOA) qualificatif à la CAN est finalement délocalisé à Thiès du 5 au 13 février 2021. Cette décision est prise par le directeur exécutif de la Zone, le Cap-verdien, Gerson de Melo, lors d’une assemblée générale tenue la semaine dernière à Praia au Cap-Vert.



Malgré les nombreuses tentatives des Sierra-léonais qui devaient accueillir ce tournoi au mois de décembre, les dirigeants de zone A ont finalement décidé de programmer cette compétition des U17 sous prétexte d’un manque d’équipement pour les tests IRM (Imagerie à Résonance Magnétique) en Sierra Leone.



Pour cette année, seuls six des neufs fédérations membres de la zone A de l’UFOA vont prendre part à cette compétition à savoir le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone. Le Cap Vert a déclaré forfait, tandis que le Liberia et la Guinée sont suspendus.