Lancement « Les Témoins » : la jeunesse sénégalaise structure son influence dans le débat public

C’est un tournant inédit que la jeunesse sénégalaise vient d’opérer ce week-end avec le lancement officiel du think tank « Les Témoins », une plateforme citoyenne entièrement pensée et portée par les jeunes.



Face à un pays en pleine mutation, marqué par des exigences croissantes de transparence, de justice sociale et de participation démocratique, ce mouvement entend rompre avec la passivité générationnelle. « La jeunesse refuse d’être spectatrice. Elle veut influencer le cours des décisions publiques », a affirmé Alioune Badara Diouf, juriste et Secrétaire exécutif du think tank, en ouvrant une conférence de presse à la tonalité résolument engagée.







Au cœur du projet, une ambition claire de bâtir une ingénierie citoyenne du changement. Les Témoins reposent sur une architecture de valeurs articulée autour de la Transformation, l’Éthique, la Mobilisation, l’Ouverture, l’Influence, la Nation et la Solidarité, 7 piliers conçus pour renforcer le contre pouvoir citoyen et éclairer les décisions publiques. Les responsables du think tank ont dévoilé une stratégie structurée autour de la recherche, du plaidoyer, de la formation et de la participation citoyenne, avec l’objectif de produire des analyses rigoureuses, créer des espaces de débat et rapprocher institutions, experts et citoyens. « Quand la jeunesse pense, la nation avance », a rappelé Diouf, appelant les médias, la société civile et les institutions à rejoindre ce vaste chantier démocratique.

