Course-poursuite, chute spectaculaire et hospitalisation : le voleur aux chaussettes reconnaissables chute du toit et finit aux urgences pour échapper au lynchage

Il était 4h du matin, ce mardi 9 décembre, quand le quartier a été brusquement réveillé par une course-poursuite nocturne. L’homme, quinquagénaire aux cheveux grisonnants, surpris en pleine effraction, détale entre les ruelles encore plongées dans le silence. Une foule en colère, prête à infliger son propre châtiment, le suit de près.



Acculé, l’homme escalade la façade d’un immeuble R+1, espérant semer ses poursuivants. Mais au sommet, la panique le trahit : en tentant de passer sur la toiture des escaliers, il glisse et chute lourdement, provoquant un fracas qui attire l’ensemble du voisinage.



À son arrivée, les habitants reconnaissent immédiatement ses fameuses chaussettes, marque de fabrique du voleur déjà connu pour des méfaits similaires l’an passé. Cette fois encore, il avait réussi à dérober deux iPhones avant que son expédition ne tourne au fiasco. Sa chute le met hors d’état de nuire et l’empêche d’être lynché par la foule.



Alertés par des riverains, les sapeurs-pompiers et les éléments du poste de police de Wakhinane-Nimzatt interviennent rapidement. Transporté d’urgence à l’hôpital Roi Baudouin, le quinquagénaire présente des fractures aux côtes, une omoplate brisée et un traumatisme crânien.



Déjà connu des services de police et toujours réticent à livrer sa véritable identité, l’homme est placé sous surveillance policière dans son lit médicalisé, en attendant de répondre de ses actes devant la justice.