Mise en place du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR: Une délégation conduite par Sira Ndiaye se présente à Gossas

Conformément à la feuille de route établie après l'installation du Secrétariat Exécutif National, l'Alliance Pour la République (APR) a entamé le déploiement de ses structures départementales à travers le pays. Dans ce sillage, une délégation de haut niveau, conduite par l'Honorable Députée Sira Ndiaye, ancienne Vice-Présidente de l'Assemblée nationale et membre du SEN, s'est rendue à Gossas pour rencontrer les responsables et militants locaux du parti.







La délégation était composée de Sira Ndiaye, Abdou Lahat Seck, ancien député, Bamol Baldé de Kolda,Moustapha Ngom de Bambey et de Khadim Sylla.







La cérémonie a débuté par une prière à la mémoire de Feu Mouhamed Boun Abdallah Dione et de l'ensemble des responsables disparus dans la zone, observant ainsi une tradition de reconnaissance des anciens. Sira Ndiaye a ensuite procédé à la lecture de la lettre circulaire du parti, appelant les militants à renforcer leur unité, à maintenir leur engagement, à rester fermes et déterminés dans le combat politique, à oeuvrer pour la reconquête du pouvoir sans oublier d’animer le parti sur l'ensemble du territoire national.







La responsable politique de l'APR dans la zone de la Petite Côte a insisté sur le rôle crucial des militants locaux pour atteindre les objectifs du parti avant de laisser la parole aux responsables politiques de l'APR de Gossas et environs qui ont magnifié les réalisations multiformes du Président Macky Sall dans leurs communes respectives. Ils ont salué l'initiative du parti de rencontrer les populations à la base et apprécié la démarche de redynamisation des troupes. Ils ont pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour mener à bien les directives du parti.







La rencontre s'est achevée dans un climat fraternel et républicain, avec des remerciements mutuels entre la délégation nationale et les responsables départementaux.

