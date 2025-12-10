Diamaguène Sicap Mbao : une domestique arrêtée pour vol de 3 millions FCFA chez son employeuse… une partie de l’argent volé envoyée à sa famille et à son patit ami


Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé et placé en garde à vue une femme accusée d’avoir dérobé 3 millions de francs CFA à son employeuse.
 
La mise en cause, employée depuis près d’un an comme domestique et chargée du nettoyage de la chambre de sa patronne, avait déjà été suspectée de petits larcins, laissés sans suite faute de preuves. Mais la disparition de cette somme importante a conduit à une plainte formelle et au déclenchement d’une enquête.
 
Les investigations ont révélé que la suspecte avait effectué plusieurs transactions via son wallet, transférant une partie de l’argent à son petit ami pour la confection d’une chambre à coucher et la réalisation d’autres projets. D’autres fonds ont été envoyés à sa grande sœur résidant à Thioubène, tandis que le reste a servi à l’achat de vêtements et d’objets de luxe pour son usage personnel. Le complice, actuellement en fuite, est activement recherché par les forces de l’ordre.
 
La suspecte a été placée en garde à vue et l’enquête se poursuit afin de retrouver l’intégralité des fonds et de mettre la main sur le complice.
Mercredi 10 Décembre 2025
