Kaolack - Une trentaine de station-services mises à l'arrêt pour « non-respect des nouveaux prix » : le collectif des gérants dément et apporte des éclairages

Suite à la sortie du service régional du commerce de Kaolack annonçant la mise à l'arret des activités d’environ 30 stations de service pour non respect des nouveaux tarifs du supercarburant et du gasoil fixés par le gouvernement, le collectif des gérants de Kaolack a tenu à apporter des précisions.

Dans une note transmise à Dakaractu, ledit collectif a indiqué : "M. Mbaye affirme que les stations de service de Kaolack ont refusé d’appliquer la baisse des prix décidés par l’État du Sénégal. Alors, nous tenons à préciser avec fermeté mais dans le respect que ces accusations ne reflètent pas la réalité. Nous ne refusons absolument pas d’appliquer la décision de l’État, bien au contraire, nous sommes des républicains, nous avons toujours respecté les directives de l’État sans exception. Mais la législation en vigueur nous permet après la décision de baisse des prix d’avoir 24 à 48 heures, selon la distance pour les régions afin de leur permettre de faire une mise en œuvre technique, administrative et logistique. C’est exactement ce que nous faisons, nous respectons la Loi".

Dans la foulée, les membres du collectif ont ajouté. "Donc, il est injuste de laisser croire que les stations se mettent en travers d'une décision étatique. Nous demandons simplement que la réglementation soit connue et respectée par tous".