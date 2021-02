UCAD : Des dizaines d’armes blanches de type sabre et gourdin saisies par des éléments du COUD.

Des armes blanches de type sabre détenues illégalement et dissimulées ont été saisies, ce dimanche, chez des pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, résidant au niveau du Campus social, a indiqué aujourd'hui la Direction du COUD.



La plupart sont des gourdins, sabre de chasse, le reste sont des poignards, barres de fer et autres armes de combat. L'arsenal, découvert par des éléments du COUD, était détenu par les étudiants sans autorisation et était caché dans les chambres.



Le Centre des oeuvres universitaire de Dakar avait été alerté par les hostilités entre étudiants de différents bords. Depuis la visite du leader de Pastef/Les Patriotes à l’Ucad, jeudi dernier, un climat de tension est entretenu par le bras de fer entre étudiants Républicains et étudiants Patriotes...