Turquie : Gros clash entre M'Baye Niang et son président de club, qui a qualifié le sénégalais de « menteur »

M'Baye Niang souhaite quitter son club, Adana Demirspor (D1 turque), en raison des retards de salaires. Bien que ses statistiques soient encourageantes (8 buts, 2 passes décisives en 20 matches depuis le début de la saison), M'Baye Niang (29 ans, sous contrat jusqu'en 2025) hésite à rester à Adana Demirspor jusqu'à la fin de l'année sportive renseigne L’Equipe. Seulement, la direction du club turc n’a pas beaucoup apprécié la sortie médiatique de l’attaquant sénégalais d’où leur réponse salée, traitant l’ancien rennais de « menteur. »



« Mon expérience en Turquie se passe bien sur le terrain, je suis performant et titulaire », explique-t-il. « Mais il y a des retards de paiement qui m'ont freiné. On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois... Même s'ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d'être focalisé sur le terrain », s’est plaint Mbaye Niang dans les colonnes de L’Equipe.



Face à cette situation, le président de l’Adana Demirspor, Murat Sancak, a réagi de manière véhémente pour défendre les intérêts de son club. « Vous mentez ! On ne vous doit un euro d’arriérés de salaires. Si vous aviez des créances, vous auriez pu résilier votre contrat et partir… C’est pourquoi, lorsque vous avez dit que vous vouliez partir, nous vous avons répondu : ‘apportez vos frais de transfert et partez’. Bonne chance, nous attendons les offres avec impatience », a sèchement répondu l’homme d’affaires de 55 ans dans la presse locale.



Écarté du groupe pour la première fois de la saison lors du dernier match face à Antalyaspor, M'Baye Niang souhaite trouver une solution lors du mercato hivernal. « J'ai envie de partir », poursuit-il. « Je l'ai communiqué aux dirigeants. Mon entourage travaille dans ce sens. » Avec une volonté affirmée : « J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un Championnat que je connais et où j'ai été performant. »