Santé: Ecobank et son modèle de partenariat local pour la région de Kaolack

À l’issue de la signature d’un partenariat le 7 avril à Kaolack, Ecobank Sénégal, la Mairie de Kaolack et la PME Technologies Services ont officialisé un projet visant à renforcer le plateau technique du centre de santé communal. Cette initiative repose sur un modèle de partenariat public-privé à l’échelle locale, associant une collectivité territoriale, une PME sénégalaise et une institution financière, avec pour objectif d’améliorer l’accès aux services de diagnostic et de renforcer l’offre de soins de proximité.


Santé: Ecobank et son modèle de partenariat local pour la région de Kaolack

Une réponse concrète à un besoin vital

 

Située au cœur du Sénégal, la commune de Kaolack compte près de 300 000 habitants. Malgré cette dynamique démographique, l’accès à certains examens spécialisés est synonyme, pour une partie des patients, de déplacements vers d’autres localités disposant d’équipements adaptés. Le projet vise ainsi à renforcer l’offre de diagnostic au sein du centre de santé communal, afin de faciliter la prise en charge des patients et de réduire les délais d’accès à certains examens.

« Ce projet permettra d’améliorer la prise en charge des patients, de réduire les délais d’attente et de faciliter l’accès à des services de diagnostic de proximité pour les populations », souligne le Directeur du Consumer & commercial Bank à Ecobank Sénégal.

« Chez Ecobank Sénégal, nous sommes convaincus que l’accès aux services essentiels, notamment la santé, constitue un levier fondamental de développement économique et social », ajoute-t-il.

 

Un partenariat structurant entre acteurs publics et privés

 

La mise en œuvre du projet repose sur une collaboration entre trois partenaires aux rôles complémentaires. La Mairie de Kaolack met à disposition le site destiné à accueillir les infrastructures et accompagne la mise en œuvre du projet au niveau local. Technologies Services assure la construction des locaux, l’installation des équipements ainsi que la formation des équipes. Ecobank Sénégal intervient quant à elle en tant que partenaire financier, en accompagnant la structuration et le financement du projet.

Au-delà de la réalisation d’une infrastructure, ce partenariat illustre un modèle opérationnel de collaboration entre acteurs publics, privés et financiers, adapté aux réalités africaines et mobilisant des compétences sénégalaises.

Pour Technologies Services, ce projet s’inscrit dans une vision plus large d’amélioration de l’accès aux soins : « Avec Smart Health, notre ambition est simple : rapprocher la santé des populations. À Kaolack, ville carrefour, nous implantons un centre de diagnostic moderne, doté d’un laboratoire de biologie médicale et d’un plateau d’imagerie médicale équipés des meilleures technologies. Grâce à l’expertise de Technologies Services, nous garantissons aux patients un accès à des diagnostics fiables, sans avoir à se déplacer vers les grandes villes. », explique le Directeur-Général de la PME.

 

Une initiative déjà bien engagée au Sénégal

 

Le projet de Kaolack s’inscrit dans la continuité d’une première réalisation structurante menée avec la Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane : un centre d’imagerie et de laboratoire d’analyses médicales inauguré en janvier 2026, déjà fondé sur un partenariat tripartite entre la mairie, Technologies Services et Ecobank Sénégal.

Ce précédent a permis de démontrer la pertinence du modèle des partenariats public-privé, en combinant ancrage territorial, expertise technique locale et accompagnement financier. Le projet de Kaolack en confirme aujourd’hui la réplicabilité, en apportant une réponse concrète aux besoins en infrastructures sanitaires de proximité.

Au-delà de l’enjeu sanitaire, ce type d’initiative génère un impact social direct pour les populations : amélioration de la qualité des soins, réduction des coûts liés aux déplacements et renforcement de l’accès aux services de santé. Il contribue également à soutenir l’activité économique locale, en limitant les interruptions d’activité et en améliorant la productivité.

Plus largement, ce projet illustre l’intérêt d’encourager des solutions domestiques, portées par des acteurs locaux, à l’image des collectivités, des PME et des institutions financières, pour répondre de manière concrète et durable aux besoins des territoires.

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Vendredi 24 Avril 2026
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