Le FPR – Yoon Wi organise son Assemblée Générale ce samedi

Le Front Patriotique Républicain (FPR – Yoon Wi) organise son Assemblée Générale ce samedi 25 avril 2026 à partir de 15 heures, à la salle Amady Aly Dieng des Éditions L’Harmattan Sénégal, sur la VDN à Dakar.



Dans un contexte de recomposition du paysage politique national, ce rendez-vous est présenté par le parti comme une étape décisive dans la clarification de ses orientations et de son positionnement stratégique. La presse est conviée à assurer la couverture de l’événement.