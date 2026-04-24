Kolda: Le président Diomaye lance la ZAI de Médina Yoro Foulah


Kolda: Le président Diomaye lance la ZAI de Médina Yoro Foulah

Le président Bassirou Diomaye Faye a procédé ce 24 avril 2026 au lancement officiel des travaux de la Zone Aménagée pour l'Investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah, dans la région de Kolda. Un projet structurant d'un coût global de 3,605 milliards FCFA, porté par APIX S.A., qui ambitionne de transformer cette localité frontalière en hub agro-industriel régional.

 

En posant la première pierre de la Zone Aménagée pour l'Investissement de Médina Yoro Foulah, le Chef de l'État a concrétisé l'une des ambitions de la Vision Sénégal 2050 : rapprocher les outils de transformation industrielle des bassins de production agricole, loin des pôles urbains traditionnels. Sur une superficie totale de 30 hectares sécurisée dans la commune éponyme, la ZAI est désormais en phase opérationnelle. Le plan d'aménagement est disponible, les études techniques et environnementales sont en cours, et les premiers investissements sont déjà engagés sur 15 hectares devant accueillir, en priorité, une unité industrielle de trituration de la SONACOS dédiée à la filière arachidière.

 

Un projet en deux phases pour structurer la chaîne de valeur

 

La Phase 1 consiste à mettre à disposition de la SONACOS une parcelle de 15 hectares pour l'installation d'une unité de transformation de l'arachide, première concrétisation industrielle du site. La Phase 2 prévoit quant à elle le développement d'une zone industrielle dédiée aux PME et PMI, accompagnée d'une zone logistique, d'une zone administrative dotée d'un centre de services APIX, d'une zone technique et d'une aire de stationnement pour poids lourds.

 

Les entreprises installées dans la ZAI bénéficieront d'un terrain entièrement viabilisé, de la voirie, de l’eau, de l’électricité, de la fibre optique, d'un accompagnement administratif intégré et des incitations fiscales et non fiscales prévues par le Code des Investissements.

 

Répondre à un taux de chômage alarmant de 48,7 %

 

Le projet prend une résonance sociale particulière dans un département où le taux de chômage est estimé à 48,7 % selon l'Enquête EHCVM 2021–2022 de l'ANSD, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale. Face à cet enjeu, la ZAI est présentée comme un levier structurant de création d'emplois directs et indirects, de fixation des jeunes dans leur terroir et de réduction de l'exode rural.

 

Une attention particulière sera portée à l'emploi des femmes et des jeunes, en partenariat avec le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique), conformément aux engagements du Sénégal dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.

 

Un écosystème partenarial public-privé mobilisé

 

Le projet repose sur une architecture partenariale solide : la Mairie de Médina Yoro Foulah a mis le foncier à disposition ; l'ANAT a assuré les études préliminaires et l'appui à la planification spatiale ; la coopération allemande GIZ (Projet Sen Suuf) fournit une assistance technique pour la structuration de la zone ; l'ADEPME accompagne la formalisation et le développement des entreprises ; le 3FPT prend en charge la formation du personnel ; et la SONACOS s'engage comme premier investisseur industriel de la Phase 1.

 

Un modèle appelé à faire école

 

La ZAI de Médina Yoro Foulah est présentée par les autorités comme un modèle réplicable de développement territorial intégré. En capitalisant sur le positionnement frontalier de la région de Kolda, elle entend capter une partie des flux commerciaux transfrontaliers actuellement orientés vers les pays voisins et structurer un écosystème industriel local compétitif, fondé sur la valorisation des ressources agro-sylvo-pastorales du Fouladou.

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Vendredi 24 Avril 2026
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