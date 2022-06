« Trophy Tour » : Après une longue et belle journée à Fatick, le Trophée de la CAN à Kaolack, ce lundi.

La coupe, remportée par les Lions, sillonnera certaines localités du Saloum, selon la même source. Ce, après une longue et belle journée à Fatick, dimanche. Dans le Sine, la caravane est passée à Thiadiaye, Ndiosmone et Tattaguine.



Keur Martin, Diouroup, Ndiogolor,Ndioudiouf, Fatick commune, Foundiougne, Mbam, Djilor, Passi, Sokone, Toubacouta, Karang et autres localités de la région ont aussi eu le plaisir d’accueillir la caravane du « Trophy Tour ».



La caravane s'est terminée très tard dans la nuit. Un concert animé par le musicien Momo Dieng a été offert aux populations de la région dans la soirée du dimanche. L’artiste a « cassé la baraque, précédé en cela par les jeunes talents du Sine ».



Après, le trophée sera présenté aux autorités locales, le mercredi dans la matinée à Kaolack, avant de poursuivre sa caravane à travers les artères de la ville. Un concert gratuit sera animé par le talentueux El Hadji Keïta...