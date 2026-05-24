Journée mondiale de l’Afrique à Genève : des messages forts pour l’unité africaine et la paix

Co-organisateur, avec les partenaires de la Francophonie, de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique à L'Alhambra, ce vendredi 22mai, El Hadji Gorgui Wade Ndoye a insisté sur l’importance de cette commémoration pour les peuples africains.



« La Journée mondiale de l’Afrique est importante parce qu’elle nous rappelle, aujourd’hui plus que jamais, la nécessité pour les pays africains de se retrouver. Cheikh Anta Diop nous disait : “Réaliser l’unité africaine. Si nous ne réalisons pas la fédération africaine, nous allons vivre l’enfer sur terre” », a-t-il déclaré.



Pour lui, cette rencontre culturelle au cœur de Genève démontre que l’Afrique continue de susciter de l’intérêt à travers le monde.



« Aujourd’hui, nous retrouver avec nos amis et frères des autres continents montre que l’Afrique n’est pas seulement le berceau de l’humanité, mais aussi celui des civilisations. Voir un grand artiste comme Ismaïla Lô remplir une salle à Genève prouve que les gens continuent d’écouter et d’entendre l’Afrique », a-t-il ajouté.



El Hadji Gorgui Wade Ndoye a également appelé les Africains à se réapproprier leurs valeurs et leurs imaginaires . « C’est à nous de nous réapproprier nos imaginaires, d’avoir notre propre logos pour avancer dignement dans un monde de plus en plus éclaté, où les extrémismes se renforcent. Notre force aujourd’hui, c’est de nous retrouver comme une seule famille. »



De son côté, Ismaïla Lô a rappelé que l’Afrique occupe une place centrale dans son œuvre musicale.



« Beaucoup de mes chansons tournent autour de l’Afrique, notre mère patrie. C’est un honneur et un plaisir de venir célébrer l’Afrique, même si je célèbre l’Afrique tous les jours », a confié l’artiste sénégalais.



Le chanteur est également revenu sur son émotion d’avoir partagé la scène avec Mahawa Kouyaté.



« J’ai eu beaucoup de bonheur à partager la scène avec Mahawa Kouyaté, une grande diva que j’affectionne énormément. J’ai repris plusieurs de ses chansons comme Thiedo dans mon répertoire. Elle garde toujours cette même grâce. Que Dieu lui prête longue vie et une excellente santé », a-t-il déclaré.



Le ministre sénégalais de la Santé, Ibrahima Sy, a lui aussi salué la portée du concert et le message porté par l’artiste. « C’est un plaisir d’assister à ce concert par respect pour Ismaïla Lô. Il a chanté l’Afrique, le Sénégal, le monde. Ses paroles parlent de paix, de solidarité et de patrie. Merci pour ce message très fort lancé pour la paix au Sénégal », a indiqué le ministre.

