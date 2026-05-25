Liga : Pape Gueye sacré meilleur joueur africain de la saison

L’international sénégalais Pape Gueye continue de briller en Espagne. Le milieu de terrain de Villarreal a officiellement été élu meilleur joueur africain de la saison en Liga, une distinction qui récompense ses performances remarquables tout au long de l’exercice 2025-2026.



Auteur d’une saison pleine avec le Sous-marin jaune, le Lion de la Téranga s’est imposé comme l’un des hommes forts de Villarreal grâce à son volume de jeu, sa régularité et son impact dans l’entrejeu. Le Sénégalais a terminé la saison avec 4 buts et 2 passes décisives en Liga, des statistiques qui illustrent son importance dans le dispositif du club espagnol.



Déjà très apprécié pour son engagement et sa qualité technique, Pape Gueye confirme ainsi sa montée en puissance sur la scène européenne. Le Sénégalais avait notamment marqué les esprits cette saison avec plusieurs performances de haut niveau, dont un but face à Fc Barcelone en championnat.



Cette récompense vient également renforcer le statut du joueur sénégalais parmi les meilleurs footballeurs africains évoluant actuellement en Europe.