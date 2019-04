Trois questions à Omar Daf : "Sadio Mané est notre meilleur joueur et on doit le protéger"

Vous êtes membre du staff de l’équipe du Sénégal. Quel bilan tirez-vous des éliminatoires de la CAN 2019 ? Très positif. Quand on regarde le travail fourni depuis des années, on voit que l’équipe progresse et si elle continue comme ça, elle fera mal. On connait le contexte sur le continent. Ce n’est pas évident. On voit une équipe qui a du caractère, qui se bat à chaque match. Il faut continuer de travailler avec beaucoup d’humilité en se disant que les échéances qui vont arriver seront très importantes. Si on continue sur cette lancée, cette équipe ira très loin et fera parler d’elle. Presque tous les observateurs ont pointé du doigt le jeu produit par l’équipe nationale. Avez-vous le même sentiment ?

Tout le monde a le droit de donner son avis, de critiquer. Aujourd’hui, ce qu’il faut regarder c’est l’efficacité. Nous avons une équipe très réaliste et efficace et ça c’est un point très positif. Tout le monde a critiqué le jeu de Deschamps, mais la France est championne du monde. Et ce qu’on retient c’est que la France a obtenu une deuxième étoile. Et moi, tout ce que je souhaite, c’est que le Sénégal remporte cette CAN.

La pression est sur les épaules de certains joueurs comme Sadio Mané que vous connaissez bien. Quels conseils avez-vous envie de lui donner ?

La pression fait partie de ce métier. On vit avec depuis des années. On a l’habitude. maintenant, la pression, elle doit être sur l’équipe du Sénégal. Sadio est notre meilleur joueur et on doit le protéger. La pression doit peser sur toute l’équipe, mais pas seulement sur un joueur. On sait que si on protège nos meilleurs éléments, ils peuvent nous tirer vers le haut. Nos individualités dans cette équipe vont nous tirer vers le haut.