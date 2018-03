Tribunal du commerce : Son installation est conditionnée par l’activité commerciale (Ismaila M. Fall )

Le ministre de la Justice a procédé ce matin à l’installation du Tribunal de Commerce de Dakar. A l’occasion, le garde des Sceaux a expliqué le fonctionnement et la composition dudit tribunal. Il s’agit, en clair, d’un conseil de surveillance composé de six membres dont 2 magistrats, un avocat, un administrateur des greffes et deux membres de la Chambre nationale de commerce. Selon le Pr. Ismaïla Madior Fall, ce tribunal de commerce connaît des procédures urgentes qui entrent dans ses domaines de compétence pour, entre autres missions, améliorer l’environnement des affaires et surtout renforcer le potentiel des investisseurs.