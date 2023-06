Tribunal d'Instance : Un gérant de fast-food subtilise le téléphone d'Amadou B. et vide son compte Wave.

Dans la nuit du 14 au 15 juin 2023, le nommé Amadou B. a reçu la visite d'une tierce personne qui a volé son téléphone portable de marque Itel alors qu'il était tombé entre les bras de Morphée. Par la suite, les investigations qu'il a menées ont permis de mettre la main sur le nommé Moustapha B. Ce dernier avait vidé le compte Wave de la partie civile en faisant des retraits d'un montant de 200 mille francs Cfa dans une agence de multiservice sis à Ker Yoff. La perquisition effectuée à la direction générale de Wave a montré les détails de la transaction et l'emplacement de l'agence. Un transport effectué sur les lieux avec les éléments de la police a permis à la partie civile de visionner les caméras de surveillance. Le suspect Moustapha B a été localisé à la Patte d'oie. Lors de son arrestation, les limiers ont trouvé par devers lui deux téléphones portables et un montant de 90 mille francs Cfa. Pour les besoins de l'enquête, une perquisition a été effectuée chez le domicile du mis en cause. Les enquêteurs ont découvert une pièce d'identité cachée dans une valise. Et cette pièce a été accompagnée d'un téléphone portable volé au frère du plaignant. Sur une interpellation le prévenu était passé aux aveux et déclare avoir confié le portable incriminé à un certain Waly.



Placé sous mandat de dépôt, le mis en cause Moustapha B. est attrait devant la barre ce jeudi 22 juin du tribunal d'Instance de Dakar pour répondre des faits de vol. Devant le prétoire, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. "J'ai retiré l'argent dans une boutique située à Ker Yoff. Quant au portable, je l'ai vendu", a-t-il laissé entendre.



Lors de son réquisitoire, la représentante du ministère public a fait savoir que la soustraction frauduleuse est avérée et ne souffre d'aucun doute. Selon elle, les faits en l'espèce sont suffisamment constitués et requiert 2 ans de prison ferme, une interdiction de séjour du territoire sénégalais du prévenu pour une durée de 5 ans.



Assurant sa propre défense, le prévenu demande la clémence du tribunal.



Le délibéré sera rendu le 26 juin prochain.