Transports aériens: le projet de budget du ministère est arrêté à 17,154 milliards FCFA.

Le projet de budget 2024 du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires est arrêté à 17 154 517 877 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et en Crédits de Paiement (CP). Le projet est actuellement en examen à l’Assemblée nationale. Il est reparti en trois (3) programmes que sont le programme « Pilotage, coordination et gestion », le programme « Développement de la sécurité et de la Sûreté du transport aérien » et le programme « Développement des infrastructures aéroportuaires».



Le projet de budget est défendu par le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue. Il est assisté dans la tâche par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.





El H. M. BÈYE