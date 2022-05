Transport aérien : contrairement à Air Sénégal, Saudia Airlines décroche une de nos stars pour faire sa promotion

Il est de monnaie courante que des célébrités se mettent au service d'une marque, d'une entreprise et ou d'une compagnie pour participer à la promotion de leurs produits. Sur ce plan, les plus sérieux font appel aux plus grands. Mais dans la plupart des cas, les sociétés et où les compagnies font appel à des stars nationales mondialement connus. Aujourd'hui les Lions de la Téranga sont utilisés par exemple par plusieurs sociétés nationales, surtout de consommation. Mais pendant ce temps, la compagnie nationale Air Sénégal, qui peine véritablement à prendre son envol, ne fait absolument rien pour faire sa promotion et vendre ainsi la destination Sénégal. Ouvrir de nouvelles lignes est certes une bonne chose, mais faudrait t-il encore savoir en faire la promo. Et des stars planétaires on en compte beaucoup au Sénégal. Et puisque la compagnie nationale pêche dans ce registre, ce sont les autres qui profitent de nos stars. La dernière en date c'est Akon qui est devenu l'égérie d'une nouvelle campagne de la compagnie Saudia Airlines. Or ce dernier, tout comme Youssou Ndour ou encore Sadio Mané auraient fait d'excellents supports pour notre compagnie nationale.