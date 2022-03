Transport : Traqués de partout par leurs collègues et par le gendarme ‘’Poutine’’, les chauffeurs des ‘’War Gaïndé’’ annoncent une grève

Les propriétaires des véhicules particuliers appelés ‘’War Gaïndé’’ ou ‘’Allo Dakar’’ sont déterminés à battre le macadam, à compter de ce samedi. Une grève qu’ils entendent initiée pour dénoncer les difficultés auxquelles ils disent être confrontés. Constitués d’un collectif informel, ces professionnels du transport routier, à travers une annonce faite par l’un deux via Dakaractu, dénoncent une situation dont ils disent faire aujourd’hui face dans l’exercice de leur fonction.



Ayant fait du transport interurbain reliant Dakar à Saint-Louis, Touba, Saly, Kaolack, Thiès, entre autres, leur gagne-pain, ils sont actuellement dans le désarroi. Cela est dû aux traques dont ils font l’objet, plus exactement, au niveau de l’autoroute à péage. Une action dirigée d'une poigne de fer par un capitaine de la gendarmerie surnommé ‘’Poutine’’, mais aussi des bâtons que leurs collègues des gares routières leur mettent dans les roues.



Après avoir enregistré la mise à la fourrière de plusieurs dizaines de véhicules appartenant à leurs collègues, chose qu’ils imputent à l’officier ‘’Poutine’’, les voilà qui sortent des chantiers battus pour exprimer leur ras-le-bol. Pour ce faire, ils entendent initier une grève de 72 heures, à compter du samedi 26 mars prochain.



Une manifestation qui partira du Croisement Cambérène aux autres points de stationnement et de départ des War Gaïndé. L’un d’eux, parlant sous le couvert de l'anonymat, a confié qu’avec ces véhicules mis en fourrière, ce sont beaucoup de jeunes, dont des chefs de famille et même des repris de justice, qui sont privés d’emplois. Mais aussi de ressources financières leur permettant d’entretenir leurs familles.



Outre les tracasseries dont ils disent faire face, du fait des gendarmes qui les guettent au niveau des gares de l’autoroute à péage, les conducteurs des War Gaïndé sont aussi dans le collimateur de Dame Lô, un des responsables du Syndicat national des transports routiers du Sénégal (Sntrs) porté, une troisième fois, à la tête de la principale gare routière de Kaolack. Il a manifesté sa volonté ferme de venir à bout de ces véhicules qui leur font une concurrence déloyale...