Traitement des données personnelles : la CDP renforce sa vigilance au premier trimestre 2025

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) du Sénégal a publié son premier avis trimestriel de l’année, ce mercredi 16 avril 2025 mettant en lumière une intensification de ses activités dans un contexte marqué par la montée en puissance des enjeux numériques, notamment dans les secteurs de la santé, des télécommunications et de la protection de l’enfance.



Ainsi, d'après le rapport trimestriel, la CDP a traité 105 dossiers entre janvier et mars 2025. Parmi eux, 83 déclarations, 19 demandes d’autorisation et 3 réinscriptions ont été examinées. Ces chiffres traduisent une tendance à la hausse, confirmant l’intérêt croissant des structures publiques et privées pour la mise en conformité de leurs traitements de données personnelles.



Au terme de ses deux sessions plénières, la CDP a délivré 78 récépissés de déclaration et 21 autorisations, tandis que trois dossiers ont été temporairement mis en suspens. L'institution a également été sollicitée pour deux avis, a traité six plaintes, un signalement et a prononcé une mise en demeure contre Eiffage Rail Dakar (ERD).

Au-delà de son travail administratif, la Commission a activement participé à plusieurs ateliers de sensibilisation. Notamment ceux relatifs à la protection de l’enfance à l’ère du numérique, un thème devenu prioritaire face à l’exposition croissante des mineurs sur les plateformes digitales. La CDP a également été sollicitée par plusieurs ministères pour rendre des avis sur des projets de lois et règlements, notamment dans les domaines de la santé numérique et des télécommunications. Le Président de la CDP a pris part à la 63e réunion du Bureau consultatif de la Convention 108 à Paris, les 19 et 20 mars 2025. Cette présence confirme la volonté de l’institution sénégalaise de s’inscrire dans une dynamique de collaboration avec les instances internationales œuvrant pour une meilleure gouvernance des données personnelles. La CDP a démontré, durant ce premier trimestre 2025, sa volonté de jouer pleinement son rôle de régulateur. Alors que les innovations technologiques évoluent à grande vitesse, la Commission entend maintenir une veille constante afin de garantir le respect des droits des citoyens, en particulier les plus vulnérables, dans l’écosystème numérique.