Examens 2025-2026 : La COSYDEP alerte sur l’impact des tensions politiques et formule 3 recommandations majeures

En prélude des examens du CFEE, BAC et BFEM, la COSYDEP tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué rendu public, ce 11 juin 2026, l’organisation dénonce les « 150 heures de grève » et « l’impact des tensions socio-politiques » sur les élèves. D’ailleurs, elle formule 3 recommandations pour sauver l’année scolaire 2025-2026.

Ses recommandations sont les suivantes :

-Atténuer l’impact des tensions socio-politiques car dit-on, « le cycle électoral permanent génère des rivalités qui perturbent l’équilibre psychologique des élèves ». L’école doit être préservée de ces contingences.

-Améliorer l’efficacité du système : Les résultats aux examens restent « fragiles » et « irréguliers », BAC : 51,54% en 2023, 50,50% en 2024, 47, 72% en 2025. BFEM : 76,3% puis 73,94% et 78,53%.

-Accélérer la refondation méthodique : la réponse à cette demande sociale doit être bâtie dans une approche holistique, inclusive décloisonnée et mieux articulée, en tirant pleinement profit de l’évaluation des expériences antérieures, des productions alternatives et des grandes vacances scolaires. L’enjeu principal est de construire un « consensus national en faveur de politiques éducatives qui traversent les régimes politiques ».

La COSYDEP rappelle que les examens se déroulent pendant la coupe du Monde, la commémoration de la journée de l’enfant africain et à l’échéance de l’ODD 2030 sur l’éducation.