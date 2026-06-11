Cérémonie de dédicaces - « Aveux signés, datés et envoyés » : Bachir Fofana passe sous laser, « un marché d’électrification obscure »

Lors de la cérémonie de présentation de son ouvrage Aveux signés, datés et envoyés, Bachir Fofana a tenu à expliquer « une gestion d’un vaste programme d’électrification rurale aux allures inquiétantes ». Devant un public composé d’acteurs de la société civile, de juristes et de personnalités publiques, l’auteur a affirmé que son livre repose sur des faits, des documents authentifiés et des preuves recueillies au terme d’un long travail d’enquête. Au cœur de son argumentaire figure un marché de 92 milliards de FCFA dont 37 milliards auraient déjà été décaissés depuis le 11 juin 2024. Selon Bachir Fofana, seuls 25 à 40 villages auraient été électrifiés à ce jour, sur les 1 740 initialement annoncés. Une situation qu’il qualifie de « promesse républicaine trahie » et qui soulève, selon lui, de sérieuses interrogations sur la gestion de l’argent public.







L’auteur évoque plusieurs anomalies, notamment des garanties d’assurance dont les primes n’auraient pas été payées, la renégociation d’un marché pourtant soupçonné de surfacturation, ainsi que le non-respect présumé des recommandations du régulateur des marchés publics. Il dénonce également l’absence de communication officielle autour de cette affaire malgré les montants en jeu. « Ce livre n’accuse pas, il expose », a insisté Bachir Fofana, affirmant vouloir contribuer au renforcement de la transparence, de la redevabilité et du contrôle citoyen. Au-delà des chiffres, l’auteur rappelle que des milliers de populations rurales attendent toujours l’accès à l’électricité, qu’il considère comme un droit fondamental et un levier essentiel de développement.







Présenté comme un travail fondé sur plus de 600 pages de documents et une cinquantaine d’heures de vidéos analysées, Aveux signés, datés et envoyés se veut une contribution au débat public sur la gouvernance et la gestion des ressources publiques au Sénégal.

