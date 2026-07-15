Trafic présumé de migrants : 7 personnes déférées au PJF après le démantèlement d'un réseau entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne


Trafic présumé de migrants : 7 personnes déférées au PJF après le démantèlement d'un réseau entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne
Les éléments de l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Ziguinchor ont procédé au démantèlement présumé d'un réseau d'organisation de voyages clandestins par voie maritime à destination des îles Canaries. À l'issue de l'enquête, Ibrahima Diop, Mouhamadou Lamine Gaye, Insa Ndiaye, Assane Diop, Idrissa Diop, Baye Tambedou et Oussamatou Ndiaye ont été déférés devant le Pool judiciaire financier.
 
Selon les informations communiquées par les enquêteurs, l'enquête a été ouverte à la suite de renseignements faisant état de la préparation imminente d'un départ clandestin depuis la zone de Kafountine. Les investigations ont mis en évidence l'existence présumée d'un réseau opérant entre le Sénégal, la Gambie et l'Espagne.
D'après les autorités, Oumar Sylla, alias « Oustaz », présenté comme résidant en Gambie, et Mamadou Diakhaté, établi en Espagne, sont soupçonnés d'être les principaux organisateurs du réseau. Ils sont actuellement recherchés.
 
Les enquêteurs soutiennent qu'Ibrahima Diop était chargé de la logistique, de la préparation matérielle du voyage, du recrutement des capitaines et de la coordination des opérations. Les autres personnes déférées auraient, selon les mêmes sources, assuré des fonctions de capitaines de la pirogue et participé au recrutement de candidats au départ.
 
Les investigations font également état d'un projet de transport d'environ 150 candidats à l'émigration irrégulière, principalement de nationalités sénégalaise, gambienne et guinéenne, regroupés en Gambie dans l'attente de leur embarquement. Les sommes réclamées variaient, selon les enquêteurs, entre 300 000 et 500 000 FCFA pour les Sénégalais et les Gambiens, tandis que les ressortissants guinéens devaient verser 1 million de FCFA.
 
Au cours de leurs auditions, les mis en cause auraient reconnu leur implication, selon les enquêteurs, en expliquant que les fonds collectés étaient destinés à financer la logistique de l'opération, l'hébergement des candidats ainsi que l'entretien de l'embarcation. Ils auraient également évoqué la précarité économique comme principale motivation.
 
Dans le cadre de l'enquête, une pirogue destinée à la traversée ainsi qu'un moteur hors bord ont été saisis et placés sous scellés.
 
Les recherches se poursuivent afin de localiser les autres personnes citées dans le dossier, notamment Oumar Sylla, alias « Oustaz », Mamadou Diakhaté et un individu identifié sous le seul prénom de Mamadou.
 
Les 7 personnes mises en cause ont été acheminées à Dakar puis présentées au Pool judiciaire financier, où la procédure suit désormais son cours.
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Mercredi 15 Juillet 2026
Dakaractu



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