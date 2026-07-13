Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir »

Le Premier ministre, Mohamed Al Amine Lo, a publié un message sur sa page X ( ex Twitter) dans lequel il appelle à une conception inclusive du patriotisme, faisant allusion à la sortie de Sonko.
« Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient, précisément, à le trahir », a-t-il écrit.
Il a également accompagné cette déclaration d'un proverbe en wolof : « Gàtt xel weesu wul diapp ne bëgg sa réew, yaw rekk yaa ko lamboo def ko farata. »
Ce post du chef du gouvernement, intervient quelques heures après la sortie du président du parti Pastef, Ousmane Sonko et par ailleurs président de l'Assemblée Nationale menaçant par une motion de censure le gouvernement mis en place par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.
« Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient, précisément, à le trahir », a-t-il écrit.
Il a également accompagné cette déclaration d'un proverbe en wolof : « Gàtt xel weesu wul diapp ne bëgg sa réew, yaw rekk yaa ko lamboo def ko farata. »
Ce post du chef du gouvernement, intervient quelques heures après la sortie du président du parti Pastef, Ousmane Sonko et par ailleurs président de l'Assemblée Nationale menaçant par une motion de censure le gouvernement mis en place par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.
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