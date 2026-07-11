Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale

L’ancien président de la République, Macky Sall, a accompli la Oumra, ce samedi 11 juillet 2026, à La Mecque.
Ce moment de recueillement et de spiritualité intervient dans le cadre de sa tournée internationale. Une série de déplacements menée notamment en soutien à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Ce moment de recueillement et de spiritualité intervient dans le cadre de sa tournée internationale. Une série de déplacements menée notamment en soutien à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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