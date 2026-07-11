Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale


L’ancien président de la République, Macky Sall, a accompli la Oumra, ce samedi 11 juillet 2026, à La Mecque.
 
Ce moment de recueillement et de spiritualité intervient dans le cadre de sa tournée internationale. Une série de déplacements menée notamment en soutien à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Autres articles

Samedi 11 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ

🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ - 11/07/2026

Bac 2026 à Diourbel : après avoir vendu son vélo, un candidat tabasse le marabout qui lui promettait le Bac « sans effort »

Bac 2026 à Diourbel : après avoir vendu son vélo, un candidat tabasse le marabout qui lui promettait le Bac « sans effort » - 11/07/2026

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall - 11/07/2026

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte »

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte » - 11/07/2026

Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit »

Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit » - 11/07/2026

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie - 10/07/2026

Grève générale : Le mot d’ordre suivi à plus de 75%, selon Mody Guiro SG de la CNTS

Grève générale : Le mot d’ordre suivi à plus de 75%, selon Mody Guiro SG de la CNTS - 10/07/2026

Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire

Mort d’Abdoulaye Ba à l’Ucad : Les trois agents du Coud inculpés et placés sous contrôle judiciaire - 10/07/2026

ITV / SG du SYTJUST: « Le ministre du travail ne peut pas réinventer le syndicalisme » ( Ayé Boun Malick Diop)

ITV / SG du SYTJUST: « Le ministre du travail ne peut pas réinventer le syndicalisme » ( Ayé Boun Malick Diop) - 10/07/2026

Virées nocturnes, tensions et sorties clandestines chez les Lions : L'officier de sécurité de la fédération, commissaire djibril camara, brise le silence

Virées nocturnes, tensions et sorties clandestines chez les Lions : L'officier de sécurité de la fédération, commissaire djibril camara, brise le silence - 10/07/2026

Entretien – Amadou Abdou Thiaw,ingénieur et cadre à la SONATEL SA : « Le Sénégal a les compétences pour se doter d'un numéro d'urgence unique »

Entretien – Amadou Abdou Thiaw,ingénieur et cadre à la SONATEL SA : « Le Sénégal a les compétences pour se doter d'un numéro d'urgence unique » - 10/07/2026

Loi n° 18/2026 invalidée : l’avocat du Président dévoile les deux fautes majeures sanctionnées par les « Sages »

Loi n° 18/2026 invalidée : l’avocat du Président dévoile les deux fautes majeures sanctionnées par les « Sages » - 10/07/2026

Haute Cour de Justice : Aïssatou Sophie Gladima face à un procès sans recours…l’audience fixée au 22 juillet

Haute Cour de Justice : Aïssatou Sophie Gladima face à un procès sans recours…l’audience fixée au 22 juillet - 10/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain

Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain - 09/07/2026

Révision constitutionnelle – Loi n° 18/2026 : les raisons de la censure de la procédure adoptée par l’Assemblée nationale par les « Sages » sont connues

Révision constitutionnelle – Loi n° 18/2026 : les raisons de la censure de la procédure adoptée par l’Assemblée nationale par les « Sages » sont connues - 09/07/2026

Vers un dégel politique entre Diomaye Faye et Macky Sall ?

Vers un dégel politique entre Diomaye Faye et Macky Sall ? - 09/07/2026

Dernière minute : Le Conseil constitutionnel annule la loi de révision constitutionnelle adoptée par les députés de PASTEF

Dernière minute : Le Conseil constitutionnel annule la loi de révision constitutionnelle adoptée par les députés de PASTEF - 09/07/2026

Cheikh Diba, MEFP : « Quand le BTP marche, c’est toute l’économie qui marche »

Cheikh Diba, MEFP : « Quand le BTP marche, c’est toute l’économie qui marche » - 09/07/2026

Macky Sall peut-il rentrer sans risque ? : « Aucun risque judiciaire ne pèse sur lui », selon le Pr Ousseynou Samba

Macky Sall peut-il rentrer sans risque ? : « Aucun risque judiciaire ne pèse sur lui », selon le Pr Ousseynou Samba - 09/07/2026

Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga

Affaire braquages armés : Après la chute du “marabout” de Tivaouane, la traque du gang présumé s’accélère…un suspect de 74 ans interpellé à Louga - 09/07/2026

Mondial 2026 : après le fiasco des Lions, le Comex de la FSF convoqué pour l’heure des comptes

Mondial 2026 : après le fiasco des Lions, le Comex de la FSF convoqué pour l’heure des comptes - 09/07/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Doudou Lamine Dieng nie tout et parle de simples relations amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé …« Je n’ai rien à me reprocher »

Affaire Pape Cheikh Diallo : Doudou Lamine Dieng nie tout et parle de simples relations amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé …« Je n’ai rien à me reprocher » - 09/07/2026

Guédiawaye : le procès glaçant autour de D. Sabaly, adolescente retrouvée séquestrée dans un poulailler… I. Maïga risque 20 ans de prison

Guédiawaye : le procès glaçant autour de D. Sabaly, adolescente retrouvée séquestrée dans un poulailler… I. Maïga risque 20 ans de prison - 09/07/2026

Koweït: l'armée dit réagir à des attaques

Koweït: l'armée dit réagir à des attaques "hostiles" de drones et de missiles - 09/07/2026

L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran

L'armée américaine annonce avoir lancé de nouvelles frappes contre l'Iran - 09/07/2026

L’appel de Aldiouma Sow à Babacar Mbengue: « La coalition Diomaye Président vous tend la main »

L’appel de Aldiouma Sow à Babacar Mbengue: « La coalition Diomaye Président vous tend la main » - 08/07/2026

Procès Jérôme Bandiaky : « Je suis amoureux des armes »… Le parquet réclame 5 ans de prison ferme

Procès Jérôme Bandiaky : « Je suis amoureux des armes »… Le parquet réclame 5 ans de prison ferme - 08/07/2026

Bracelet électronique, liberté surveillée et bataille judiciaire : Lat Diop devant la Chambre d’accusation financière

Bracelet électronique, liberté surveillée et bataille judiciaire : Lat Diop devant la Chambre d’accusation financière - 08/07/2026

Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans

Grand-Yoff : une collecte de fonds pour un jeune lutteur vire au drame, un vigile poignardé au cou avec un tournevis par un enfant de 12 ans - 08/07/2026

Recours présidentiel sur la révision constitutionnelle : « Un désaveu de l’engagement référendaire », selon Pastef

Recours présidentiel sur la révision constitutionnelle : « Un désaveu de l’engagement référendaire », selon Pastef - 08/07/2026

RSS Syndication