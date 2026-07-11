Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale

L’ancien président de la République, Macky Sall, a accompli la Oumra, ce samedi 11 juillet 2026, à La Mecque.



Ce moment de recueillement et de spiritualité intervient dans le cadre de sa tournée internationale. Une série de déplacements menée notamment en soutien à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.