Chômage au Sénégal : le taux grimpe à 22,9 %, avec un pic de 52 % chez les femmes rurales

Une hausse annuelle de 1,2 point



Au premier trimestre 2025, le taux de chômage élargi s’établissait à 21,7 %. Un an plus tard, il atteint 22,9 %.



Cette augmentation intervient alors que le taux d’activité a lui aussi progressé. Davantage de personnes sont entrées ou revenues sur le marché du travail, sans que la création d’emplois soit suffisante pour les absorber.



Le chômage élargi inclut les personnes sans emploi, disponibles, mais qui ne recherchent pas activement un travail pour des raisons considérées comme indépendantes de leur volonté.



Selon la définition stricte du Bureau international du travail, le taux de chômage est nettement plus faible, à 5,1 %.



Les femmes rurales particulièrement touchées



Le chômage atteint 32 % en milieu rural, contre 17,4 % dans les zones urbaines.



Il concerne 28,4 % des jeunes, contre 16,8 % des adultes. Chez les femmes, le taux national atteint 35,8 %, contre 12,1 % chez les hommes.



La situation est particulièrement préoccupante en milieu rural, où 52 % des femmes sont touchées par le chômage élargi, contre 15,1 % des hommes.



Chez les jeunes femmes, le taux atteint 43,4 %, contre 16,5 % chez les jeunes hommes. Les données mettent ainsi en évidence un chômage très inégalement réparti selon le sexe, l’âge et le milieu de résidence.