Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye

Ousmane Sonko a profité de sa tournée dans le Baol pour durcir sensiblement le ton à l’égard du Président Bassirou Diomaye Faye. Réuni ce dimanche à Touba, où il a inauguré le siège de Pastef-Touba avant de tenir une conférence sur les enjeux politiques du moment, le leader de Pastef est revenu sur la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi de révision constitutionnelle, pour en contester ouvertement le raisonnement.







Après avoir dans un premier temps appelé au respect de la décision de la haute juridiction, estimant qu’elle « s’impose à tous », le président de l’Assemblée nationale a changé de registre à Touba. Il s’en est pris directement à la pratique présidentielle des saisines répétées du Conseil constitutionnel, lançant : « Chaque semaine, il va saisir le conseil constitutionnel. » Une formule par laquelle il dénonce ce qu’il perçoit comme un recours systématique du Chef de l’État à l’arbitrage des Sages pour contrer l’action parlementaire.







Ousmane Sonko a poursuivi son argumentaire en contestant la logique même de la décision rendue : « Le conseil constitutionnel ne peut pas dire que les députés doivent voter des lois qui plaisent au président de la République. » Une charge frontale contre le raisonnement retenu par les sept juges, qui avaient pourtant fondé leur invalidation sur des motifs procéduraux, notamment l’absence de ressources compensatoires pour les nouvelles charges publiques créées par le texte et le non-respect de la procédure du vote bloqué. Le leader de Pastef a conclu son intervention par une mise en garde solennelle : « C’est grave ce qui se passe dans ce pays. »







Des propos du président de l’assemblée nationale qui marquent une inflexion notable dans sa communication, qui avait initialement affiché une posture d’apaisement institutionnel au lendemain de la décision du 9 juillet. Ils interviennent alors que la tournée de Pastef dans le Baol, présentée comme une démarche de proximité et de renforcement territorial, prend des allures de contre-offensive politique face à la dynamique de recomposition engagée par la Présidence, celle-ci ayant reçu ces derniers jours plusieurs centaines de maires et annoncé la création prochaine de son propre parti.

