Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or

Le pétrole devance largement l’or
Sur un total de 502,8 milliards de francs CFA d’exportations, le pétrole brut a généré 208,8 milliards.
Il arrive loin devant l’or non monétaire, évalué à 59,6 milliards, et les produits pétroliers raffinés, à 50,9 milliards.
L’acide phosphorique a représenté 28,6 milliards de francs CFA, les poissons frais de mer 22 milliards et le gaz naturel liquéfié 15,1 milliards.
Dans l’ensemble, les exportations de produits classés dans « énergie et lubrifiants » ont augmenté de 56,8 % par rapport à mai 2025.
Les Pays-Bas deviennent le premier débouché
Les Pays-Bas ont absorbé 26,1 % des exportations sénégalaises en mai. L’Italie arrive en deuxième position avec 14,8 %.
La Suisse représente 10,4 % des ventes, l’Inde 8,8 % et le Mali 8,1 %.
Cette nouvelle configuration traduit le poids croissant des hydrocarbures dans les échanges extérieurs du Sénégal. Elle rend également les résultats mensuels plus sensibles aux calendriers d’expédition et aux fluctuations des marchés énergétiques.
Sur un total de 502,8 milliards de francs CFA d’exportations, le pétrole brut a généré 208,8 milliards.
Il arrive loin devant l’or non monétaire, évalué à 59,6 milliards, et les produits pétroliers raffinés, à 50,9 milliards.
L’acide phosphorique a représenté 28,6 milliards de francs CFA, les poissons frais de mer 22 milliards et le gaz naturel liquéfié 15,1 milliards.
Dans l’ensemble, les exportations de produits classés dans « énergie et lubrifiants » ont augmenté de 56,8 % par rapport à mai 2025.
Les Pays-Bas deviennent le premier débouché
Les Pays-Bas ont absorbé 26,1 % des exportations sénégalaises en mai. L’Italie arrive en deuxième position avec 14,8 %.
La Suisse représente 10,4 % des ventes, l’Inde 8,8 % et le Mali 8,1 %.
Cette nouvelle configuration traduit le poids croissant des hydrocarbures dans les échanges extérieurs du Sénégal. Elle rend également les résultats mensuels plus sensibles aux calendriers d’expédition et aux fluctuations des marchés énergétiques.
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