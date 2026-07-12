Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or

Le pétrole brut est devenu le premier produit d’exportation du Sénégal en mai 2026. Avec 208,8 milliards de francs CFA de ventes, il représente environ 41,5 % de la valeur totale des exportations mensuelles, selon les données de l’ANSD lues par la rédaction de DAKARACTU.