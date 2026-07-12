Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko s’exprimait lors d’un meeting à Touba, ce dimanche , lorsqu’il a mis en garde le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, brandissant à nouveau la menace d’une motion de censure contre son gouvernement. Le leader de Pastef, qui dispose avec son parti d’une large majorité à l’Assemblée nationale, a rappelé que cette arme constitutionnelle reste à sa disposition si la situation l’exigeait.
Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale avait déjà averti à plusieurs reprises qu’aucun « chèque en blanc » n’était accordé à l’exécutif, tout en assurant ne pas vouloir user de cette prérogative pour « organiser le chaos institutionnel ». À Touba, le président de l’assemblée montre une fermeté accrue, dans un contexte déjà tendu par l’invalidation de la révision constitutionnelle et ses critiques contre le Président Diomaye Faye.
Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale avait déjà averti à plusieurs reprises qu’aucun « chèque en blanc » n’était accordé à l’exécutif, tout en assurant ne pas vouloir user de cette prérogative pour « organiser le chaos institutionnel ». À Touba, le président de l’assemblée montre une fermeté accrue, dans un contexte déjà tendu par l’invalidation de la révision constitutionnelle et ses critiques contre le Président Diomaye Faye.
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