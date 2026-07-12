Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko s’exprimait lors d’un meeting à Touba, ce dimanche , lorsqu’il a mis en garde le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, brandissant à nouveau la menace d’une motion de censure contre son gouvernement. Le leader de Pastef, qui dispose avec son parti d’une large majorité à l’Assemblée nationale, a rappelé que cette arme constitutionnelle reste à sa disposition si la situation l’exigeait.



Pour rappel, le président de l’Assemblée nationale avait déjà averti à plusieurs reprises qu’aucun « chèque en blanc » n’était accordé à l’exécutif, tout en assurant ne pas vouloir user de cette prérogative pour « organiser le chaos institutionnel ». À Touba, le président de l’assemblée montre une fermeté accrue, dans un contexte déjà tendu par l’invalidation de la révision constitutionnelle et ses critiques contre le Président Diomaye Faye.