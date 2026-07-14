Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser »

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti de son silence au lendemain de la conférence de presse du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, consacrée au bilan de la participation des Lions à la Coupe du monde et à l'annonce du limogeage du sélectionneur Pape Thiaw.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le défenseur sénégalais déplore les tensions qui secouent actuellement le football national et appelle les différents acteurs à faire preuve de responsabilité.



« Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser. Ne gâchons pas des années de travail, de sacrifices et de progrès. » Kalidou Koulibaly exhorte les décideurs à privilégier l'intérêt supérieur du football sénégalais. « Reprenons nos esprits et faisons les choix justes, dans l'intérêt du football sénégalais. Faisons-les pour que nos petits frères puissent continuer à faire rêver tout un peuple. »



Le capitaine des Lions estime que les responsabilités sont partagées et invite chacun à faire son examen de conscience. « Les fautifs sont nombreux. À chacun de prendre ses responsabilités, avec lucidité et humilité. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre football qui en pâtit, c'est aussi l'image du Sénégal. »



Il met également en garde contre les conséquences d'une poursuite des divisions. « Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser notre football... nous le ferons régresser. » Kalidou Koulibaly conclut son message par une note d'espoir, rappelant la capacité de résilience des Lions : « À bon entendeur. Le Lion tombe parfois, mais le Lion se relève toujours. »

