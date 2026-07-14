Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser »


Kalidou Koulibaly pousse un coup de gueule : « Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser »

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est sorti de son silence au lendemain de la conférence de presse du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, consacrée au bilan de la participation des Lions à la Coupe du monde et à l'annonce du limogeage du sélectionneur Pape Thiaw.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le défenseur sénégalais déplore les tensions qui secouent actuellement le football national et appelle les différents acteurs à faire preuve de responsabilité.

« Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ? Arrêtons ces guerres d'ego qui ne font que diviser. Ne gâchons pas des années de travail, de sacrifices et de progrès. » Kalidou Koulibaly exhorte les décideurs à privilégier l'intérêt supérieur du football sénégalais. « Reprenons nos esprits et faisons les choix justes, dans l'intérêt du football sénégalais. Faisons-les pour que nos petits frères puissent continuer à faire rêver tout un peuple. »

Le capitaine des Lions estime que les responsabilités sont partagées et invite chacun à faire son examen de conscience. « Les fautifs sont nombreux. À chacun de prendre ses responsabilités, avec lucidité et humilité. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement notre football qui en pâtit, c'est aussi l'image du Sénégal. »

Il met également en garde contre les conséquences d'une poursuite des divisions. « Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser notre football... nous le ferons régresser. »  Kalidou Koulibaly conclut son message par une note d'espoir, rappelant la capacité de résilience des Lions : « À bon entendeur. Le Lion tombe parfois, mais le Lion se relève toujours. »

Autres articles
Mardi 14 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye

Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye - 14/07/2026

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »

Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent » - 14/07/2026

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette »

MBACKÉ - Grosse révélation de Ousmane Sonko : «  De l’argent a été déversé à Touba et c’est de l’argent volé …Des Dg de Pastef sont sur la sellette » - 14/07/2026

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques

Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques - 13/07/2026

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara

Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara - 13/07/2026

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw

🔴 DIRECT | Bilan du Mondial : le président de la Fédération répond sur le cas Pape Thiaw - 13/07/2026

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert »

Réaction d’Aldiouma Sow au discours de Sonko à Touba : « Passer 48h dans ce département, ça s’appelle brasser du vent. C’est prêcher dans le désert » - 13/07/2026

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice

Décision du Conseil constitutionnel Cheikh Bâ président UMS défend les Sages et alerte sur les pouvoirs de la Haute Cour de justice - 13/07/2026

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir »

Réaction du Premier ministre Mohamed Al Amine Lo après la sortie de Sonko. : « Chercher à faire du patriotisme le monopole d'un seul camp revient à le trahir » - 13/07/2026

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions

Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions - 13/07/2026

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet

Retour annoncé de Macky Sall à Dakar : l’APR se mobilise et prépare un accueil « avec éclat » à la hauteur de son leadership, Seydou Guèye décrypte les tensions au sommet - 13/07/2026

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA

Pape Thiaw/ Salaire, primes et menace de boycott : les dessous d’un contrat explosif, des 50 millions de salaire aux primes estimées à 1,4 milliard de FCFA - 13/07/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô

Assemblée nationale : Ousmane Sonko brandit la motion de censure contre le gouvernement Al Aminou Lô - 12/07/2026

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye

Révision Constitutionnelle : Ousmane Sonko « désavoue » les « sept Sages » et hausse le ton face à Diomaye Faye - 12/07/2026

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé!

Ousmane Sonko solde ses comptes avec Diomaye: « On l’a propulsé au sommet et il s’est démarqué du projet, mettant en péril l’espoir du peuple qui s’est envolé! - 12/07/2026

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais

Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais - 12/07/2026

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet

En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet - 12/07/2026

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne

Décès de l'ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, artisan du Qatar moderne - 12/07/2026

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ».

SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ». - 12/07/2026

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression

Économie sénégalaise en 2026 : le pétrole rééquilibre les échanges, l’inflation reste contenue, mais l’emploi demeure sous forte pression - 12/07/2026

Chômage au Sénégal : le taux grimpe à 22,9 %, avec un pic de 52 % chez les femmes rurales

Chômage au Sénégal : le taux grimpe à 22,9 %, avec un pic de 52 % chez les femmes rurales - 12/07/2026

Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or

Commerce extérieur : le pétrole brut représente plus de 208 milliards de FCFA d’exportations en un mois, soit plus de 41 % des ventes du Sénégal et distance désormais l’or - 12/07/2026

Ousmane Sonko aux cadres de Pastef à Mbacké : « Ce qui peut nous être fatal ne viendra que de nos divergences internes »

Ousmane Sonko aux cadres de Pastef à Mbacké : « Ce qui peut nous être fatal ne viendra que de nos divergences internes » - 11/07/2026

Grand Magal 2026 : Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké entre rappels, enseignements, et mises en garde pour un 18 Safar exempt d’impairs .

Grand Magal 2026 : Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké entre rappels, enseignements, et mises en garde pour un 18 Safar exempt d’impairs . - 11/07/2026

Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale

Macky Sall accomplit la Oumra en marge de sa tournée internationale - 11/07/2026

🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ

🔴 DIRECT | TOUBA : DÉCLARATION DE CHEIKH BASS ABDOU KHADRE MBACKÉ - 11/07/2026

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall

Secrétariat général de l’ONU : Umaro Sissoco Embaló affiche son soutien à une candidature de Macky Sall - 11/07/2026

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte »

Sénégal–France : Christine Fages mise sur la souveraineté pour bâtir une relation bilatérale « plus forte » - 11/07/2026

Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit »

Badara Gadiaga tacle la majorité après le camouflet constitutionnel: « Le Pastef n’est pas fort en Gatsa Gatsa sur le droit » - 11/07/2026

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie

Thiès : quatre individus déférés dans une affaire mêlant actes contre nature, prostitution en ligne, drogues,transmission volontaire du VIH et cyberescroquerie - 10/07/2026

RSS Syndication