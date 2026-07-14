Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »

Accusé par le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, de ne pas disposer du profil académique requis pour accompagner les Lions, le Dr Abdourahmane Fédior brise le silence. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le médecin de l’équipe nationale rejette les accusations, défend son parcours et envisage une action en justice pour diffamation.


Dr Abdourahmane Fédior répond à Abdoulaye Fall et menace de saisir la justice : « Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »
Une accusation qui déclenche la riposte
 
Le conflit entre le président de la Fédération sénégalaise de football et le médecin de l’équipe nationale prend une nouvelle dimension.
 
Selon L’Observateur, Abdoulaye Fall aurait publiquement remis en cause le profil académique du Dr Abdourahmane Fédior.
 
Le médecin affirme avoir été surpris par ces déclarations et rejette catégoriquement les accusations.
 
« Je suis médecin du sport »
 
Le Dr Fédior affirme disposer des qualifications nécessaires pour exercer au sein de l’équipe nationale.
 
Il explique avoir obtenu un diplôme de docteur en médecine générale avant de poursuivre une formation spécialisée en médecine du sport.
 
Il indique également avoir suivi une formation en biologie et médecine du sport ainsi qu’en traumatologie.
 
Selon lui, son parcours académique et professionnel répond aux exigences de sa fonction.
 
Une longue expérience avec les Lions
 
Le médecin rappelle avoir intégré le staff médical de l’équipe nationale en 2015.
 
Il affirme avoir accompagné la sélection sénégalaise lors de plusieurs grandes compétitions, notamment les Coupes d’Afrique des nations et les Coupes du monde.
 
Il souligne également son expérience au sein d’autres disciplines sportives.
 
Le différend autour du match Sénégal–France
 
Le conflit aurait pris une nouvelle tournure lors du match contre la France.
 
Selon le Dr Fédior, un autre médecin aurait été présent sur le banc alors qu’il occupait habituellement cette fonction.
 
Il affirme avoir proposé une répartition des rôles afin de préserver la cohésion de l’équipe médicale.
 
Cependant, il estime que la décision finale relevait de la responsabilité du président de la Fédération.
 
Une décision de retrait
 
Après cet épisode, le Dr Fédior affirme avoir décidé de se mettre en retrait de l’organisation.
 
Il conteste également l’idée selon laquelle il aurait quitté précipitamment la Fédération après une conférence de presse.
 
Le médecin soutient que certaines déclarations faites à son sujet seraient totalement fausses.
 
« Ils sont indignes des postes qu’ils occupent »
 
Le Dr Abdourahmane Fédior accuse certains responsables fédéraux de ne pas avoir vérifié leurs informations avant de porter des accusations publiques.
 
Selon lui, une organisation officielle doit travailler avec des personnes capables de fournir des informations fiables.
 
Il estime que ceux qui ont diffusé des accusations non vérifiées sont « indignes des postes qu’ils occupent ».
 
Une plainte pour diffamation envisagée
 
Le médecin n’exclut pas de saisir la justice.
 
Il considère que les déclarations faites à son encontre portent atteinte à son honneur et à sa crédibilité professionnelle.
 
Le Dr Fédior affirme attendre une réaction officielle du président de la Fédération avant de décider des suites judiciaires.
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Mardi 14 Juillet 2026
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