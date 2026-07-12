Mbour bascule : 10 des 16 maires affichent leur soutien à Diomaye après une audience stratégique au Palais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit la consolidation de sa majorité territoriale. Au Palais de la République, le chef de l'État a reçu les maires signataires de la charte d'engagement en faveur de son projet politique. Une rencontre à forte portée politique qui n'est pas passée inaperçue dans le département de Mbour.

Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, 10 des 16 maires du département de Mbour ont pris part à cette audience et ont réaffirmé leur adhésion à la vision du président de la République. Après une rencontre collective, Bassirou Diomaye Faye a accordé un entretien individuel à chacun des édiles, signe de l'importance qu'il accorde aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre de son agenda de transformation.

Les maires reçus au Palais sont :

- Cheikh Issa Sall (Mbour)

- Dr Tening Sène (Ndiaganiao)

- Abdou Faye (Sessène)

- Omar Tine (Fissel)

- Alpha Samb (Nguéniène)

- Pape Diouf (Nguekokh)

- Ousmane Gueye (Saly Portudal)

- Mamadou Ndione (Diass)

- Le maire de Sindia

Thierno Diagne

- Mansour Thiandoum (Popenguine-Ndayane)

Contacté par Dakaractu Mbour, le maire de Nguekokh, Pape Diouf, a confirmé avoir signé cette charte « depuis très longtemps ». Il estime que cette démarche traduit un engagement clair en faveur des réformes engagées par le président Bassirou Diomaye Faye.

Dans la foulée, il a lancé un appel aux six maires du département qui n'ont pas encore rejoint cette initiative, les invitant à signer à leur tour la charte d'engagement afin de faire bloc autour du chef de l'État et d'accompagner les projets de développement annoncés pour les territoires.

Avec 10 maires sur 16 désormais engagés, le département de Mbour apparaît comme un terrain politique où le président Bassirou Diomaye Faye renforce progressivement ses appuis. Cette audience au Palais pourrait ainsi marquer un tournant dans la recomposition des équilibres politiques locaux, à l'approche des prochaines échéances.