Grand Magal 2026 : Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké entre rappels, enseignements, et mises en garde pour un 18 Safar exempt d’impairs .

C’est depuis la résidence Cheikhoul Khadim, face à la Grande Mosquée de Touba, que le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a procédé ce samedi au lancement officiel des activités préparatoires du Grand Magal 2026 . Une déclaration solennelle, prononcée sous le Ndigël de Serigne Mountakha Mbacké, qui a posé les jalons spirituels et organisationnels de l’édition à venir . Avant d’entrer dans le vif du sujet, Cheikh Bass a tenu à faire un retour sur l’héritage des anciens Khalifes et leur engagement indéfectible à chaque 18 Safar. Il a également relayé le message de Serigne Mountakha Mbacké, qui a rendu un vibrant hommage aux chefs religieux du Sénégal, sans oublier ses parents spirituels, en qui il voit une considération incommensurable.





Le discours du jour a été sans équivoque sur la portée du Magal dans la confrérie mouride. Serigne Bassirou a rappelé l’âpreté du combat mené par Serigne Touba pour mériter ce jour sacré. « Il a enduré les souffrances les plus inouïes sans jamais broncher le plus petit sourcil. Il disait avoir juste besoin que son âme résistât et rien d’autre, car son engagement pouvait tout supporter », a-t-il déclaré avant de marteler : « Le Magal est notre fête d’indépendance et je ne fais que reprendre les propos de Serigne Abdou Lahad Mbacké ». Le chef religieux a salué la détermination des talibés à réhabiliter la Grande Mosquée, relevant le caractère symbolique majeur de cet édifice dans le mouridisme, suite à l’appel lancé par Serigne Mountakha. Il a également évoqué le rayonnement de la cité religieuse, avec plus de 100 maisons au Sénégal et plus de 90 à travers le monde, dont 17 aux États-Unis.



En revanche, Serigne Bassirou a regretté la présence de personnes malintentionnées dans la ville sainte. « Ils auront beau essayer de mal faire, ils n’atteindront jamais leurs objectifs », a-t-il averti, tout en invitant la presse à un surcroît de rigueur dans le tri des images diffusées, afin d’éviter de ternir l’image de Touba et du Magal.



Le discours s’est achevé par une reconnaissance du travail confié aux Baayfaal, et plus précisément à Serigne Amdy Khady Fall, avant de saluer l’œuvre de structures comme « Touba Ca Kanam ». À ce titre, Cheikh Bass a souligné que le Khalife a confié à cette structure l’aménagement du complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim, un projet dont les dépenses s’élèvent à 7 milliards de francs CFA.



Cette déclaration inaugurale marque le début d’une intense période de préparation pour ce rendez-vous incontournable du mouridisme, prévu le 18 Safar 1448.