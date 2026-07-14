Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal

Les institutions multilatérales portent 40 % de la dette extérieure de l’administration centrale, devant les créanciers commerciaux, qui en concentrent 34 %. Les Eurobonds, la Banque mondiale et l’Exim Bank of China figurent parmi les plus importantes lignes d’endettement recensées à fin 2024.


Banque mondiale, Eurobonds, Chine : la cartographie détaillée des créanciers extérieurs du Sénégal
Les multilatéraux en tête avec 6 749 milliards
 
Les créanciers multilatéraux totalisent 6 749 milliards de FCFA, soit 40 % de la dette extérieure.
 
La Banque mondiale est le premier créancier multilatéral avec un encours de 2 803 milliards de FCFA, représentant 17 % de la dette extérieure totale.
 
Le Fonds monétaire international porte 905 milliards de FCFA, tandis que la Banque islamique de développement est créditée de 896 milliards.
 
La Banque africaine de développement représente 730 milliards, le Fonds africain de développement 423 milliards et la Banque ouest-africaine de développement 332 milliards.
 
Les créanciers commerciaux représentent 34 %
 
La dette envers les créanciers commerciaux s’élève à 5 672 milliards de FCFA.
 
Les Eurobonds constituent la principale ligne avec 3 133 milliards. Standard Chartered Bank apparaît avec 579 milliards, Société Générale Côte d’Ivoire avec 400 milliards et Cargill avec 358 milliards.
 
Afreximbank représente 254 milliards, Crédit Agricole CIB 243 milliards et MUFG 238 milliards.
 
La Chine occupe une place importante dans la dette bilatérale
 
Les créanciers bilatéraux totalisent 2 934 milliards de FCFA, soit 17 % de la dette extérieure.
 
La dette envers les membres du Club de Paris atteint 1 148 milliards. L’Agence française de développement en représente 808 milliards.
 
Les créanciers hors Club de Paris totalisent 1 785 milliards. L’Exim Bank of China concentre à elle seule 1 380 milliards de FCFA, soit 8 % de l’ensemble de la dette extérieure.
 
L’Eximbank of India porte un encours de 140 milliards, tandis que le Kuwait Fund for Arab Economic Development représente 124 milliards.
 
Plus de 1 500 milliards de crédits à l’exportation
 
Les crédits à l’exportation atteignent 1 539 milliards de FCFA.
 
Société Générale CIB arrive en tête de cette catégorie avec 779 milliards, soit 5 % de la dette extérieure totale.
 
Le bulletin précise toutefois que les noms renseignés dans la base ne correspondent pas nécessairement aux prêteurs ultimes. Dans certaines opérations syndiquées, le créancier indiqué peut être la banque chargée d’agir comme agent
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Mardi 14 Juillet 2026
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