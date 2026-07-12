En route pour l’ONU, Macky Sall en audience chez le Président Diomaye Faye vers le 17 juillet

Dans le cadre de sa campagne pour briguer le poste de Secrétaire général des Nations Unies, l'ancien président sénégalais Macky Sall multiplie les démarches diplomatiques. Selon des informations recueillies par Dakaractu , Macky Sall devrait être reçu par l’actuel chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, le 17 juillet prochain, sous réserve de confirmation du calendrier officiel.
Cette entrevue s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée sous-régionale entreprise par l'ancien président. L'objectif est clair : recueillir des appuis stratégiques au Sénégal et au sein des pays voisins pour renforcer sa candidature à la tête de l'organisation internationale.
Cette entrevue s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée sous-régionale entreprise par l'ancien président. L'objectif est clair : recueillir des appuis stratégiques au Sénégal et au sein des pays voisins pour renforcer sa candidature à la tête de l'organisation internationale.
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