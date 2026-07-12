SONKO À MBACKÉ : « Ne vous laissez pas divertir par ceux qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique ».

Mbacké accueillait ce samedi le leader des « Patriotes ». Ousmane Sonko, président du Pastef, était venu pour procéder au lancement officiel de la campagne de vente des cartes d’adhésion, une opération cruciale pour le parti alors qu’il se prépare pour les échéances à venir, dont la présidentielle de 2029 déjà en ligne de mire . Devant une assemblée de militants, le leader a d’abord joué les rassembleurs. Constatant des tensions entre certains responsables locaux, dont le docteur Fall Mbaye, le député Ahmadou Lö et Moustapha Diop, ( qu’il a personnellement cités) , Ousmane Sonko leur a enjoint de se donner la main. « Je l’ai fait partout où je suis passé. Il faut que tout le monde se donne la main. Ce n’est pas le moment des querelles. C’est l’unité qui doit prévaloir », a-t-il martelé, rappelant que la cohésion est un impératif stratégique. C’est après cette mise au point qu’il a salué l’engouement que la vente a suscité à Mbacké depuis les premières annonces . « Aujourd’hui, bien avant 16 heures, les 13 000 cartes qui ont été envoyées ont toutes été achetées. Il a fallu faire une nouvelle commande à Dakar », s’est félicité Ousmane Sonko . Sur le site d’adhésion en ligne, la forte affluence a même provoqué des saturations techniques, témoignant de l’engouement pour le mouvement, a-t-il rappelé.



Forts de ce succès, le leader a fixé un objectif ambitieux : atteindre un million de membres dans le seul département de Mbacké d’ici octobre, la date butoir de la vente. « Je suis certain que le département de Mbacké, à lui seul, peut générer ce million de membres », a-t-il lancé sous les acclamations.



Mais au-delà de la mobilisation, Ousmane Sonko a tenu à cadrer le discours de ses troupes et à faire des mises en garde à ses adversaires, il a appelé ses militants à privilégier la sérénité. « Ne vous battez avec personne. Ne répondez à aucune provocation. S’il y a la paix au Sénégal, Pastef raflera tout dans ce pays. Aucune élection ne peut lui échapper », a-t-il déclaré. Il a également invité les militants à se concentrer sur leur travail et à ignorer « ceux qui n’ont aucune vraie responsabilité, qui n’ont personne derrière eux et qui n’ont pas de parti politique».