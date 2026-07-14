Saint-Louis : collision entre un " Cheikhou Cherifou" et un camion-poubelle, 3 morts et 7 blessés graves

Un accident d’une rare violence a endeuillé la Route Nationale N°2 , ce mardi matin à hauteur du village de Semel, dans le département de Saint-Louis.
Un minicar de transport interurbain, communément appelé "Cheikhou Cherifou", en provenance de Dakar pour Saint-Louis, a heurté un camion-poubelle avant de déraper.
Selon un premier bilan des sapeurs-pompiers, l’accident a fait 15 victimes au total : 3 morts 7 blessés graves 5 blessés légers*
Alertés, les secours se sont rapidement déployés sur les lieux. Toutes les victimes ont été évacuées au Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis ”, a indiqué le commandant des sapeurs-pompiers.
Les causes exactes du drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de la collision. La RN2, axe très fréquenté entre Dakar et le nord du pays, est régulièrement le théâtre d’accidents graves.
Un minicar de transport interurbain, communément appelé "Cheikhou Cherifou", en provenance de Dakar pour Saint-Louis, a heurté un camion-poubelle avant de déraper.
Selon un premier bilan des sapeurs-pompiers, l’accident a fait 15 victimes au total : 3 morts 7 blessés graves 5 blessés légers*
Alertés, les secours se sont rapidement déployés sur les lieux. Toutes les victimes ont été évacuées au Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis ”, a indiqué le commandant des sapeurs-pompiers.
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