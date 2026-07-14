Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye

L’ancien président de la République, Macky Sall, est attendu à Dakar le vendredi 17 juillet 2026 pour une visite de quelques heures. Selon L’Observateur, ce déplacement, présenté comme strictement institutionnel, sera essentiellement consacré à une audience avec le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. En parallèle, l’Alliance pour la République prépare une mobilisation à l’aéroport militaire de Yoff, tout en assurant vouloir éviter toute récupération politique.


Macky Sall attendu à Dakar : les coulisses d’un retour éclair pour un tête-à-tête avec Bassirou Diomaye Faye
Un retour prévu à bord d’un vol spécial
 
Après avoir quitté le pouvoir et le Sénégal il y a plus de deux ans, Macky Sall s’apprête à fouler de nouveau le sol national. D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’ancien chef de l’État devrait arriver le vendredi 17 juillet 2026, aux environs de 15 heures, à bord d’un vol spécial.
 
L’appareil transportant l’ancien président devrait atterrir à l’aéroport militaire de Dakar. Ce retour intervient dans un contexte particulier, marqué par la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
 
Bien que son séjour soit annoncé comme très bref, son retour suscite déjà une forte attention politique et médiatique.
 
Une visite exclusivement consacrée à Bassirou Diomaye Faye
 
Contrairement aux rumeurs faisant état d’une simple escale technique, L’Observateur indique que Macky Sall viendrait spécifiquement au Sénégal pour rencontrer son successeur, Bassirou Diomaye Faye.
 
Selon des responsables de l’Alliance pour la République cités par le journal, le chef de l’État aurait accordé une audience à l’ancien président dans l’après-midi du vendredi.
 
À sa descente d’avion, Macky Sall devrait ainsi se rendre directement au Palais de la République pour son entretien avec Bassirou Diomaye Faye.
 
La visite ne devrait durer que quelques heures. Aucune autre rencontre ne serait inscrite à son programme durant son passage au Sénégal.
 
La candidature à l’ONU au cœur des échanges
 
Les discussions entre les deux hommes devraient notamment porter sur la candidature de Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations unies.
 
Selon les responsables de l’Apr interrogés par L’Observateur, cette candidature dépasserait les clivages politiques et représenterait un enjeu d’intérêt national susceptible de renforcer le rayonnement international du Sénégal ainsi que le prestige de sa diplomatie.
 
La rencontre est donc présentée comme une audience institutionnelle entre le président de la République en exercice et un ancien chef de l’État engagé dans une ambition internationale.
 
Un départ annoncé le même jour
 
Après son audience avec Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall devrait quitter Dakar dans la soirée.
 
Son départ serait programmé aux environs de 18 heures, sauf modification de dernière minute. Son passage au Sénégal ne devrait donc durer que quelques heures.
 
Cette brièveté renforce le caractère ciblé du déplacement, présenté comme une visite institutionnelle exclusivement consacrée à l’entretien avec le chef de l’État.
 
L’Apr prépare une mobilisation à Yoff
 
Malgré le caractère institutionnel revendiqué du déplacement, l’Alliance pour la République entend réserver un accueil particulier à son ancien président.
 
Le parti prévoit de mobiliser ses responsables, militants, sympathisants, alliés et proches à l’aéroport militaire de Yoff.
 
Cependant, l’Apr insiste sur le fait que cette mobilisation ne doit être interprétée ni comme une démonstration de force politique ni comme un meeting déguisé.
 
L’objectif affiché est de permettre aux militants et aux citoyens qui le souhaitent de saluer Macky Sall et de lui témoigner leur considération, dans le respect des exigences de sécurité et de l’ordre public.
 
Un accueil aux couleurs nationales
 
Selon L’Observateur, l’Apr souhaite éviter une politisation excessive du retour de Macky Sall. L’accueil devrait ainsi se faire sous les couleurs nationales plutôt que sous les seuls symboles du parti.
 
Les responsables de la formation politique rappellent que Macky Sall revient également avec son statut d’ancien président de la République. Ils estiment qu’un accueil conforme aux usages républicains doit lui être réservé.
 
L’Apr entend aussi afficher son soutien à sa candidature à la tête de l’ONU, présentée comme une opportunité historique pour le Sénégal et pour l’Afrique.
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Mardi 14 Juillet 2026
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