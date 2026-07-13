Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques


Polémique autour du médecin des Lions : l’Association sénégalaise de médecine du sport exige des excuses publiques

L’Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS) est montée au créneau pour défendre le Dr Abdourahmane Fédior, médecin de l’équipe nationale du Sénégal, à la suite de propos tenus à son encontre lors de la conférence de presse du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), ce lundi 13 juillet, au stade Léopold Sédar Senghor. 

Dans un communiqué, l’organisation dit avoir accueilli ces déclarations avec « une profonde indignation » et apporte son « soutien total » à son membre.

 

L’ASMS rappelle que le Dr Abdourahman Fédior est titulaire d’un Diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine et biologie du sport de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle met également en avant son parcours, notamment ses fonctions de médecin-chef des Lions depuis 2017, sa participation à 5 Coupes d’Afrique des nations et trois Coupes du monde, ainsi que son expérience hospitalière et son statut d’officier médical de la CAF et de la FIFA.

 

Au regard de ce parcours, l’Association estime que les déclarations visant le praticien sont « infondées » et relèvent de la diffamation. Elle réaffirme sa confiance au Dr Abdourahmane Fédior, réclame des excuses publiques et indique se réserver le droit d'engager les voies de recours qu'elle jugera nécessaires pour défendre l'honneur et la réputation de son membre.

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Lundi 13 Juillet 2026
Karim Ndiaye



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