Menace de boycott et appel au chef de l’État : comment le contrat de Pape Thiaw a perturbé la préparation des Lions

Une fuite inquiétante avant le voyage



Alors que l’équipe nationale s’apprêtait à quitter le Sénégal pour les États-Unis, une information aurait circulé selon laquelle Pape Thiaw refusait de monter à bord de l’avion.



Le sélectionneur réclamait alors le règlement définitif de sa situation contractuelle.



Selon Bacary Cissé, l’un des conseillers du président de la République se trouvait dans la tanière au moment où la tension est montée. Il aurait informé le chef de l’État de la situation.



Le président de la République aurait alors pris l’initiative de s’entretenir directement avec Pape Thiaw.



Un terrain d’entente trouvé avant le départ



La discussion aurait permis de trouver un compromis. Pape Thiaw aurait finalement accepté de voyager avec l’équipe.



Bacary Cissé explique que le chef de l’État, agissant en tant que « père de la Nation », aurait tranché sur le montant du salaire à verser au sélectionneur.



Le niveau retenu aurait été de 30 millions de FCFA nets d’impôts par mois.



Mais une fois l’équipe regroupée aux États-Unis, les négociations auraient connu un nouveau rebondissement.



440 millions à la signature, 500 millions de primes et un milliard pour le titre



Tout en se disant d’accord avec les 30 millions mensuels, Pape Thiaw aurait réclamé 440 millions de FCFA de prime de signature.



Il aurait également demandé 500 millions de FCFA de primes spéciales ainsi qu’un milliard de FCFA en cas de victoire finale à la Coupe du monde.



À ces montants se seraient ajoutés plusieurs avantages matériels :



un véhicule de fonction ;

200 litres de carburant par mois ;

une dotation téléphonique mensuelle de 200 000 FCFA ;

une assurance maladie privée.



Le président de la Fédération aurait été contraint d’en référer une nouvelle fois au chef de l’État, alors que les Lions se trouvaient déjà en pleine compétition.



Une menace de rester hors du banc contre la Norvège



À la veille du match contre la Norvège, Pape Thiaw aurait explicitement déclaré qu’il ne s’assiérait pas sur le banc de touche si son contrat n’était pas signé.



Bacary Cissé présente cette position comme une menace de boycott.



Le président de la FSF et le sélectionneur se seraient donc retrouvés pour négocier une nouvelle fois, alors qu’un compromis avait déjà été obtenu grâce à l’intervention des autorités.



Un contrat de trois ans à 30 millions par mois



Dans la dernière version évoquée par le responsable fédéral, le contrat devait courir sur trois ans.



Pape Thiaw acceptait les 30 millions de FCFA nets d’impôts versés par l’État. Une prime de signature de 120 millions devait être payée par la tutelle à hauteur de 30 millions par trimestre.



Le sélectionneur estimait toutefois que la Fédération devait elle aussi consentir un effort financier.



Il aurait ainsi obtenu une prime correspondant à 1 % des « prize-money » en cas de victoire des Lions.



Une prime complémentaire de 180 millions de FCFA était aussi réclamée, à raison de 5 millions par mois pendant les trois années du contrat.



Un ultime désaccord à trois heures du match



La clause sportive retenue fixait comme objectif une qualification en demi-finale.



Cependant, à seulement trois heures du départ de l’équipe pour le match, Pape Thiaw serait revenu sur son accord, soutenant que cet objectif n’avait pas été convenu au début des discussions.



Dans le même temps, la Fédération avait accepté qu’une indemnité équivalant à huit mois de salaire lui soit versée en cas de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif.



Bacary Cissé affirme que la Fédération a finalement accepté les exigences formulées, avec l’approbation des autorités étatiques.



Cette contractualisation de dernière minute aurait toutefois profondément perturbé le fonctionnement normal de l’équipe nationale pendant une compétition majeure.