Conseil constitutionnel/Décret présidentiel : Ousmane Diagne nommé président en remplacement de feu Mamadou Badio Camara

Une nomination officialisée par décret
Ousmane Diagne prend officiellement la tête du Conseil constitutionnel. Sa nomination a été annoncée, ce lundi 13 juillet 2026, dans un communiqué de la Présidence de la République.
Selon le document, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le décret n° 2026-1318 portant nomination de l’ancien ministre de la Justice comme membre et président de la haute juridiction constitutionnelle.
Il succède à feu Mamadou Badio Camara, jusque-là président de l’institution.
Un magistrat expérimenté à la tête de l’institution
Magistrat de profession, Ousmane Diagne possède une longue expérience au sein de l’appareil judiciaire sénégalais. Il a notamment exercé les fonctions de procureur général près la Cour d’appel de Dakar.
Il a également occupé le poste de Premier avocat général près la Cour suprême, avant d’être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Son parcours au parquet, à la Cour suprême et au ministère de la Justice lui confère ainsi une connaissance approfondie du fonctionnement des juridictions et des institutions de la République.
Une institution au cœur de la vie politique et électorale
Avec cette nomination, Ousmane Diagne devient le premier responsable du Conseil constitutionnel, une institution chargée notamment de veiller à la conformité des lois à la Constitution et d’intervenir dans le contrôle de certaines procédures électorales et institutionnelles.
Le communiqué a été signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.
Ousmane Diagne prend officiellement la tête du Conseil constitutionnel. Sa nomination a été annoncée, ce lundi 13 juillet 2026, dans un communiqué de la Présidence de la République.
Selon le document, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le décret n° 2026-1318 portant nomination de l’ancien ministre de la Justice comme membre et président de la haute juridiction constitutionnelle.
Il succède à feu Mamadou Badio Camara, jusque-là président de l’institution.
Un magistrat expérimenté à la tête de l’institution
Magistrat de profession, Ousmane Diagne possède une longue expérience au sein de l’appareil judiciaire sénégalais. Il a notamment exercé les fonctions de procureur général près la Cour d’appel de Dakar.
Il a également occupé le poste de Premier avocat général près la Cour suprême, avant d’être nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Son parcours au parquet, à la Cour suprême et au ministère de la Justice lui confère ainsi une connaissance approfondie du fonctionnement des juridictions et des institutions de la République.
Une institution au cœur de la vie politique et électorale
Avec cette nomination, Ousmane Diagne devient le premier responsable du Conseil constitutionnel, une institution chargée notamment de veiller à la conformité des lois à la Constitution et d’intervenir dans le contrôle de certaines procédures électorales et institutionnelles.
Le communiqué a été signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.
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