Ousmane Sonko aux cadres de Pastef à Mbacké : « Ce qui peut nous être fatal ne viendra que de nos divergences internes »

À l’occasion de l’inauguration du siège de Pastef à Mbacké, le président du parti, Ousmane Sonko, a lancé un appel pressant à l’unité de ses responsables politiques, les mettant en garde contre les rivalités internes susceptibles de fragiliser la dynamique du parti. S’adressant directement aux cadres de sa formation, le leader de Pastef a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion, seule garante selon lui des combats à venir.



Il a reconnu que l’ambition individuelle n’était pas condamnable en soi, mais a averti qu’elle devenait problématique dès lors qu’elle compromettait l’unité collective et l’efficacité de l’action du parti. Sûr de l’assise populaire de sa formation, Ousmane Sonko a affirmé que Pastef demeurait solide grâce au soutien d’au moins 70% de la population, estimant de ce fait que le parti n’avait pas véritablement d’adversaires extérieurs à redouter. Pour lui, le principal risque viendrait de l’intérieur même du parti, d’où son insistance sur la responsabilité individuelle et collective des cadres.



Le président de l’Assemblée nationale a ainsi invité les responsables à se donner la main pour affronter unis les échéances futures, tout en prévenant que si cette union venait à faire défaut, il n'hésiterait pas à prendre ses responsabilités et à opérer les choix qui s’imposeraient, une formule qui laisse planer la menace de sanctions ou de recompositions internes.